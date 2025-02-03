祿播靈接觸｜裸泳塔羅批運程　思浩獲復活審判牌：跟佢搵食有着數

《祿播靈接觸》今晚（3日）年初六亦是立春的日子，風水學家皓云師傅與塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）會中西合璧拆解中式風水同西洋玄學蛇年行運密碼。同時節目三位小編彭翔翎化身九天玄女、黃瀅仴及湯之欣分以紫霞仙子、運財童子造型亮相。

皓云師傅一開始以九宮飛星，計算出今年財位所在，分別是正財位位於西南方，適宜放土種植物催旺、偏財位則於正南方，可以放金屬地球儀趨運。講到今年最旺生肖，皓云師傅話非肖狗及肖雞莫屬，肖馬凶星較多運道較弱，皓云師傅笑言︰「小弟就係屬馬，所以都細聲啲講。」

皓云師傅預測來年運程。

皓云師傅指肖鼠的Jojo今年運情頗佳，因為有紫微和龍德兩粒大吉星拱照，他說︰「紫微星係皇帝星，代表今年工作、考試或參加比賽都容易攞第一。而龍德星係有助你能力及表現提升，同埋有貴人助力嘅一粒星。」他又教Jojo最佳呃like時辰，該段時間放相放片必定事半功倍，分別是寅時即早上3至5點及巳時早上9點至11點。

另外，裸泳師傅以塔羅牌解構各星座運程，她為屬金牛座的思浩抽到一張「復活審判」牌，寓意「大天使吹號角」，她解釋︰「即係話思浩做乜都有好消息，所以跟佢搵食有着數，拍戲、唱歌、主持乜都掂。」同時金牛座今年無論大小投資都有斬獲，經常可以刀仔鋸大樹。