中年好聲音3｜楊炳德走音慘遭淘汰 離場不忘發表感言鼓勵仔仔

《中年好聲音3》昨晚播出(2日)一集是27強的第二輪競賽部分,憑《那些感動過人的歌》感動了大部分評審的李金凱,獲得了92分最高分,占士丁丁的《Glimpse of Us》獲90分成為第二最高分,今集共有兩名選手以88分排名第三,分別是侯靜伊的《我懷念的》,和陳溢光的《黑色狂迷》。至於獻唱《愛情陷阱》的楊炳德,由於走板及音準等問題,僅獲70分成全晚最低分參賽者,兼被淘汰出局。

本集實力僅次於「生命鬥士」李金凱的占士丁丁,選唱《Glimpse of Us》是因為這首歌道盡了他最刻骨銘心的那段失戀遭遇,占士丁丁透露這次是他首度公開該段情傷。有著真實失戀經歷作支撐的丁丁,演出時感情滿滿,加上靈活遊走真音與假音之間,令表演更具感染力,最後占士丁丁以將一朵玫瑰拋在地上結束是次演出,相當Dramatic,獲黃凱芹(Chris)大讚無可挑剔:「我係畀超過20分嘅,我要挑剔嘅嘢係冇。佢假聲同真聲嘅配合、感情嘅投放,各方面都做得非常好,我覺得佢簡直曾經演出過《The Phantom of the Opera》。」占士丁丁事後補充指自己確曾於郵輪及百老匯舞台劇中有過相關演出經驗,難怪表演能力如此出眾。

用英文標音嚟提示自己讀出廣東話恭賀說話,勁有誠意。

除了表演能力,占士丁丁聲線的可塑性亦令張佳添大為折服:「我感受到個Sadness,好Sincere、好Vulnerable,你脆弱嘅一面我哋感受到。你假音都好靚,原來你聲音變化係好大(平時主要唱Rock),當你唱高音時,你個氣好足。當然最緊要成件事你係Come From The Heart,你真係畀到我心碎嘅感覺。」肥媽亦笑言:「我睇佢個樣拍拖都累積咗好多經驗,所以唱得咁好咯。」近乎獲得一致好評的占士丁丁,最後拿著標滿英文拼音的紙仔、努力以半鹹淡廣東話恭祝觀眾及網民蛇年發財:「每日都好多人同我講,癲癲(丁丁),攞嚟(努力)!加油,會繼續癡線(支持)我,恭喜發財!」相當有誠意。

黃凱芹讚不絕口。

另一位為大家帶來驚喜的參賽者是陳溢光,形容自己經常站在暗處的溢光,為了讓大家感受到他的熱情,一改固有Image Rock爆獻唱《黑色狂迷》,獲大讚

有突破。Chris:「非常之唔錯,Handle得好好,你唱嗰句Everyone let’s scream 真係好到。」陳奐仁:「我覺得你唱得好好,暫時到依家,你係最精彩嘅,你最尾嘅chorus,你竟然做到細聲、輕聲再大聲番,暫時呢個比賽冇人有呢個能力,畀啲掌聲佢。」周國豐:「今日係一個好好嘅突破,令我哋知道溢光可以Rock得起。」

肥媽笑言楊炳德形神俱似原唱譚詠麟。

至於因為仔仔的支持及鼓勵,選擇獻唱《愛情陷阱》的楊炳德,最終因為走板及音準問題僅獲70分被淘汰出局。雖然如此,楊炳德坦言已沒有遺憾:「從海選走到27強,其實已經係賺咗。一個從來冇參加歌唱比賽嘅人,喺咁大嘅舞台度唱咗咁多歌。我太太話:『你淘汰唔好喊喎』,我話『我唔會喊,我開心都嚟唔切,無憾㗎喇』。我好多謝呢個節目,我喺上海工作時間好長,(之前)我同仔仔溝通上好少傾到好深入嘅嘢,呢個節目令我哋兩父子關係close咗好多。」楊炳德最後還不忘公開為出年應考英國GCE A Level的阿仔打氣:「畀心機,雖然我止咗步,但你人生仲有好長(嘅路),加油!」台下的阿仔聽到,即紅著眼以口型回應「Thank You」,場面感人。