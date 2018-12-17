【萬千星輝】馮盈盈首次提名即獲獎　憑MK味奪「飛躍進步女藝員」

現年24歲的港姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 以大熱姿態勇奪《萬千星輝頒獎典禮2018》的「飛躍進步女藝員」獎項，今年她共有五項提名，包括「最受歡迎電視女角色」、「最受歡迎電視拍檔」、「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」以及「最佳節目主持」，成績有目共睹。最後，Crystal以大熱姿勢撃倒一班前輩，於《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「飛躍進步女藝員」。

Crystal主持《學是學非》和《#後生仔傾吓偈》中表演亮眼外，她在《2018香港小姐競選決賽》中更臨危不亂，主持得相當出色，更被網民大讚完全可以當Do姐的接班人！首次拍劇的Crystal飾演MK味十足的酒吧話事人「小狼女」演出亦令人驚喜，在劇中由頭到腳散發MK味，把「小狼女」霸氣一角演得入型入格，獲得不少好評。她首次提名就贏得獎項，可謂前途無可限量！

（梁碧玲攝）

首次演出就攞獎，Crystal認真叻女！（劇照）

有樣有身材的Crystal，雖是港姐出身，但剛出道時就經常被網民批評充滿「MK」味。雖然如此，但馮盈盈毫不介懷，不刻意塑造乖乖女性格，堅持做自己，反而更討觀眾喜歡。Crystal主力擔任主持的工作，包括《學是學非》以及《後生仔傾吓偈》等，不時爆出金句，令人印象深刻，她貼地兼敢言的作風亦深受網民喜愛。

Crystal於《果欄中的江湖大嫂》入面表現突出。（葉志明攝）

她在《果欄中的江湖大嫂》飾演火爆江湖女「小狼女」，一身衣着打扮以全黑或黑紅色示人，帶有「江湖味」，深黑紅嘴唇加怒啤眼神亦是icon，高傲冷酷得來極具霸氣，毫無違和感，演繹亦夠放。她在戲中經常有霸氣演出，無論哥哥、自己、朋友被欺負時，一定會以牙還牙，十倍奉還。見弱小有困難，又會挺身而出，剛烈之中帶點溫情。雖然Crystal在劇中由頭到腳散發MK味，言行又非常市井，成日講「爆房」、「打斷你的手」等，可謂將「MK」味發揮到極致，今日更憑「MK」一舉拿下「飛躍進步女藝員」，相當厲害！

前途無可限量！（劇照）

+ 3 + 2

她拍攝首套處女劇《果欄中的江湖大嫂》時在一場拍攝她醉酒的情節，因為想更逼真，她買了兩罐啤酒即場喝，但真的喝醉了，而導演亦稱讚她演得很好，很有醉酒的感覺。她亦成為監製們的新寵，接拍《白色強人》和《解決師》等重頭劇，備受公司力棒！

頒獎禮前，Crystal去咗轉日本減壓！（IG圖片）