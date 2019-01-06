【隔世魔法戰士】女主角絕頂美貌靚過鬼火　難怪能使130萬人迷倒

作為全球最大型的網路串流媒體公司，Netflix一直影響住各地的電影、電視業的生態。論深度，它最近便推出了絕對稱得上是電視史里程碑的互動單元劇《黑鏡：潘達斯奈基》，承先啟後地將電視節目拉去另一個層次。論廣泛，它仍然大力在國際市場上擴展，繼日劇、韓劇和台劇後，它最近亦拍了首套土耳其劇集──《隔世魔法戰士》（The Protector），講述平凡男子哈坎（Hakan）發現自己的真正身分是代代相傳、保衛伊斯坦堡免受不死人威脅的守護者。

【黑鏡】全新單元劇成電視史里程碑 觀眾不知不覺參與3大實驗？

《隔世魔法戰士》講述一名平凡男子發現自己原來是穿上「魔衫」便會刀槍不入的伊斯坦堡守護者，要集齊多樣法寶，包括能夠偵測不死人身分的戒指與能夠殺死不死人的匕首，才能解決最後一名不死人造成的威脅。劇集集結歷史與奇幻於一身，已於2018年12月14日在Netflix上架。（Netflix）

《隔世魔法戰士》作為Netflix首套土耳其劇集，其製作絕不馬虎，不但在多個人氣景點，包括大巴札、聖蘇菲亞大教堂等，特效亦都做得不錯，雖然打鬥場面只算合格，但整體上都算賞心悅目。不過，最賞心悅目的不是劇情和畫面，而是女主角之一的Ayça Aysin Turan。

Ayça Aysin Turan（右）在《隔世魔法戰士》中飾演有錢佬秘書，與飾演伊斯坦堡守護者的Çagatay Ulusoy是情侶關係。（Netflix）

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Ayça Aysin Turan在《隔世魔法戰士》中飾演Leyla，是守護者哈坎的女朋友，亦是土耳其首富的有腦秘書。其實外貌酷似澳洲名模Miranda Kerr的她亦非常有腦，因為她是在土耳其最高學府伊斯坦堡大學畢業，主修電影電視系。曾經主演多套土耳其電影及劇集的她在國內、國外亦都有一定名氣，單計Instagram已經有130萬個追隨者。自《隔世魔法戰士》在Netflix裏上架後，好多觀眾都因其美貌而迷倒，紛紛在網上搜尋其資料，引致她在全球最大電影資料庫IMDb包含的 1100萬位演藝相關人物中，一度成為全球第42位受歡迎的名人。

Ayça Aysin Turan憑《隔世魔法戰士》人氣急升，更一度在IMDb中成為全球第42位受歡迎演藝名人，高過43位的畢彼特（Brad Pitt）一位。（IMDb）

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