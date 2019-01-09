188磅泰妹4個月勁減60磅　晒自信比基尼Look勁勵志

又一個勵志故事！泰國一個曾被取笑身形似孕婦的女仔，日前在網上分享自己減肥的心路歷程，以一系列的照片、影片及文字記錄自己成功激減30公斤的故事，吸引超過7萬人分享。

Maimai Chanitwongse近日在網上分享自己的減肥歷程，吸引超過7萬人分享。（IG圖片）

Maimai Chanitwongse身高165公分，最肥的時候體重有85.6公斤（188磅），經過4個月來的奮鬥，她成功減到56公斤（123磅）。Maimai過往由於經常靠大吃大喝紓壓，而且尤其喜歡炸雞及甜食，就算吃到過敏入院也無法克制，藉此排解生活中的苦悶。Maimai最後身形暴脹到連嫲嫲都看不過眼，指她似孕婦。雖然她曾經試過食減肥藥，但卻不見效，令她自卑到一度不願出門見人，對自己感到失望。

Maimai減肥前確實很重磅，全因為她暴飲暴食。（網上圖片）

為了重拾信心和健康，Maimai下定決心減肥，改變自己的生活習慣，除了調整作息，讓自己有充足睡眠之外，她也控制飲食，多喝水，盡量減少使用調味料，更戒酒，偶爾喝椰子汁或吃水果來鼓勵自己。不過最重要還是要保持運動，她也公開自己的運動方式，每天鍛練的項目都相當繁重。

減肥不外乎運動和控制飲食，成功減至56公斤的Maimai外型相當亮眼。（IG圖片）

最後Maimai在4個月內成功甩掉30公斤（65磅），由當初的肥妹搖身一變成為辣妹，她的勵志故事吸引大批網民關注，成功減磅的Maimai如今身形高挑，外型變得相當亮眼，她也經常在IG分享自己的靚相，張張相都笑容洋溢，充滿自信，與過去的她判若兩人。Maimai也大方分享自己減肥的心得：多看看自己最瘦或最漂亮的照片、每天記錄運動和減重狀況、看看美麗衣服激勵自己可以穿到、減肥期間也不要抱怨自己為何未變瘦等。

點擊下圖睇Maimai這4個月來的減肥歷程：

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減肥始終不是一個簡單的過程，Maimai在短短4個月內成功減磅，相信她都付出不少努力，如今的她變靚變索，健康減肥的方法亦備受追捧。她的Facebook有超過2萬人追蹤，IG也有6千多人Follow，不少年輕女生都希望可以參照她的方法瘦得健康又夠Fit！

Maimai宜家真係好索！（IG圖片）