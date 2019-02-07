張家輝關詠荷餅印囡囡靚樣曝光　亭亭玉立少女味濃

張家輝同關詠荷喺囡囡細個時有帶過佢出席公開活動。(視覺中國)

影帝張家輝與老婆關詠荷的囡囡張童 (Brittany) 今年已經13歲，同爸爸媽媽的感情非常要好，小時候的她樣子長得既似爹哋又似媽咪，完全是兩人的混合體，而現在的她依然同爸媽長得像餅印一樣。張家輝同關詠荷與粵劇名伶白雪仙住在樓上樓下，每逢農曆新年都會帶同囡囡到仙姐屋企拜年。今年大年初一，家輝一家三口又到了仙姐家拜年，同場的資深傳媒人汪曼玲就於她的facebook post了團拜的相同大家開心share，令絕少公開露面的Brittany最新近照曝光了。

佢哋一家三口上年都有同仙姐拜年，當時張童12歲。(FB圖片)

相中可見13歲的女兒Brittany已長得亭亭玉立，散發出濃濃的少女味，樣子相當清秀，對眼同個鼻望落似爹哋多些，臉形同嘴就似媽咪多些，總之就是分不出似爸媽邊個多一點。網民看完後紛紛留言甚至開post討論，有網民就表示：「我見到張家輝同關詠荷嘅基因喺度鬥爭緊」呢句留言實在形容得非常之貼切呀！而現年54歲的關詠荷也Keep得好好，絕對是個凍齡靚媽。另外陳寶珠和關錦鵬等都有去跟仙姐拜年，當日在場多是大人，得Brittany一個小朋友，難得她不嫌悶仲跟爸媽一起向長輩拜年，好乖女。

張童真係似足佢爹地加媽咪呀。(FB圖片)

一齊睇下張童細個啲得意相啦，仲有張家輝同閞詠荷嘅靚相。