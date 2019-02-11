蔡瀾「日本通」招牌被拆？　倪匡一條問題揭示才子知識盲點

相信好多人都知道「香江四大才子」之一的蔡瀾對日本認識甚深，曾經曾學日本的他不但出過幾本書講日本文化，亦拍過不少節目介紹日本，絕對稱得上是「日本通」。不過，最近他卻被老友倪匡「拆招牌」。

倪匡和蔡瀾非常老友。（視覺中國）

蔡瀾昨日（10/2）在Facebook講述事件經過，他指有一天和倪匡吃飯，對方突然出題考他，他寫道：「他認為我對日本什麼都知道，問我說日本女孩子穿迷你裙與長襪之間，露出的一截，有個專門名詞，是甚麼？」被倪匡突襲的蔡瀾坦言被考起，更指自己對日本的次文化完全一竅不通。

想不到蔡瀾也被考起。（Facebook）

最近，蔡瀾便到了日本公幹兼旅遊，旅程中他更搵機會解開心中的疑難，當他見到自己日文版書籍出版人，都是穿着迷你裙和長襪，兩者之間露出一截肉時，便直接指住該截肉問個究竟，而蔡瀾亦終於知道，那部分叫做「絕對領域」。

點擊下圖觀看「絕對領域」：

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到底「絕對領域」本身是指甚麼？這個字詞原本是指動畫《新世紀福音戰士》的「AT力場」（Absolute Terror Field），直譯便是「絕對不可侵領域」，即保護使徒（故事中的神秘敵人）的結界。後來被御宅族文化借用，成為現今多數人理解的「絕對領域」。

最初「絕對領域」是指《新世紀福音戰士》中的「AT力場」。（動畫畫面）

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