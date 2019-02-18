長約變兼職減薪95%　甘草劉桂芳勁委屈：我冇嘢㗎喇！

效力無綫31年嘅甘草演員劉桂芳，日前睇完蓋世寶被公司要求減1/3人工至7千蚊嘅新聞有感而發，喺facebook留言表示：「我減了百之之95%人工，好多人係咁，大概這是公司的計劃。」留言曝光後，唔少網民都指TVB手法十分卑鄙，而劉桂芳接受雜誌訪問時，亦承認自己被改為part time，但由於係你情我願，所以「由得佢減」。

效力無綫31年的劉桂芳換來被薪95%，唔少網民都認為大台非常無情。

劉桂芳接受電話訪問時語氣甚為委屈，除指自己唔係要做訪問之外，又話比公司鬧緊。

如此大幅度減薪，是否等同迫人辭職？劉桂芳接受《香港01》訪問時就顯得支吾以對，語氣帶點委屈表示：「冇嘢㗎喇！」問到留言曝光後，公司有否跟她再傾新約，劉桂芳就表示一早已經簽咗約，似乎間示沒有轉彎餘地，最後她更以「我俾公司鬧緊！」婉拒接受訪問。明明劉桂芳已被轉為「自由身」合約，無任何福利可言，而接Job、接受訪問亦都唔需要經過公司批准，但減薪95%事件曝光後，劉桂芳即時收電話下令封口，咁忠心嘅員工去邊到搵。

劉桂芳不時都會喺FB大吐工作上的苦水，日前佢就以黑底白字留言指「憤怒心痛與悲哀」，未知是否同減薪事件有關。

現年61歲嘅劉桂芳，88年簽約TVB至今，可以就是忠心老臣子之一，雖然角色離不開管家、師奶，但她卻認為即使係二打六也一個都不能少，她曾在訪問中指自己天生膽小、經常遇到不公平對待，但早已習以為常。她指自己曾在劇情中喪子，要她喊得呼天搶地，口水鼻涕都留晒出嚟，結果原來連一個鏡頭都無，而要她呼天搶地，要為了令主角可以有黯然神傷的樣子。

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