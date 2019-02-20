港媽提出避嫁公屋仔四式　「白鴿眼外母」盧宛茵：啲招式嘥氣！

現在，住公屋已經不似以前一樣被睇低一線，好多人都認為住公屋才是「人生贏家」，最起碼比起苦苦供樓的人可以有更多餘錢享受生活，不用為銀行打工做樓奴。不過，最近有一位網友卻持相反意見，更直指住公屋的好多都是「渣男」，又提出四個方法「防止女兒誤嫁公屋男」。

點擊下圖觀看超越宮鬥劇計謀的四大方法：

雖然該位網友在文章中表示自己不是針對所有住公屋的男士，只是指一些沒有入息、寄生社會的「渣男」，不包括終有一日能夠走出公屋的「公屋上進男」，但不少網友都覺得文章作者有問題，一來上述方法都會篩走「公屋上進男」，有「一竹篙打一船人」之嫌，二來香港都會有住私樓的渣男，就算用齊四大方法都不代表能夠找到真正筍盤。到底點先搵到高質女婿？相信要學埋薛家燕（家燕姐）和盧宛茵（Madam Lo）教的第五招。

薛家燕曾在《燦爛的外母》中飾演巴辣外母，而她對「防止女兒誤嫁公屋男」一文也有睇法。（劇照）

盧宛茵曾為人氣網上短片《公屋．居屋．私樓》演出，在裏面飾演「白鴿眼外母」。（影片畫面）

曾經在《燦爛的外母》中飾演「殺人鯨外母」的家燕姐，現實中的她亦有兩個如珠如寶的女兒，講到最近大熱的「防止女兒誤嫁公屋男」一文，她接受《香港01》訪問時便直言抱住這種想法、靠着這些招數不一定有效，而且住公屋都可以有成就：「好似李嘉誠、馬雲呢啲有錢人咁，佢哋成長環境都唔算好，但係佢哋有進取心，同埋唔應該灌輸嫁得好就一世無憂呢種諗法畀小朋友，最緊要係相處得到，如果唔開心搞到分開就唔好。」原來最重要的一招便是要教女兒識揀能夠相處到的男仔，雖然看似無招，但完全勝過上述四式。

而飾演過「白鴿眼外母」的Madam Lo亦覺得所謂「四大招式」有問題，更顯得持有這種想法港媽十分勢利：「結婚時，個男仔係窮都可以第日白手興家，有錢都可以破產，所以乜嘢學音樂等等……都係嘥氣！」所以最重要的是？她說：「最緊要係佢哋真心相愛！」

薛家燕又在訪問中說：「我啲女鍾意有才華嘅男仔，要有思維、有學識先會欣賞。」有錢、住私樓，通通也不是重點。（劇照）

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