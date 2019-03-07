20歲美國少女Fans人數暴升　Sophie Mudd身價接近200萬港元

現在是「網紅經濟」左右大局的時代，所有人都想從中分一杯羹，不過路遙知馬力，並不是每一個人都可以笑到最後，亦不是個個都能夠長賺長有。不過，美國加州一名20歲少女便從2016年開始紅到現在，受歡迎程度有增無減，短短三年間，她的Instagram追隨者由7萬暴升至120萬，絕對是網紅中的網紅，她便是Sophie Mudd。

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賣月曆有過百萬身價？

不少外國網站，對Sophie Mudd都有一定研究，它們都指這位加州少女身價大約是25萬美金（約195萬港元）。不過她絕非演藝明星，沒有屬於自己、能夠賺錢的作品，而她自己開設的網站亦只賣限量印刷、每個僅賣大約200至500港元的月曆，完全不似有如此高的身價。

其實所有東西都有數得計，根據英國照片印刷公司Inkifi的估算，Instagram每一個粉絲都約值0.044港元左右，換句說話，Sophie Mudd每出一個Post，都可以為她帶來5.3萬港元的收益，亦即是每年只要出37個Post左右便可以搵到195萬港元。以上年她出了140左右個Post來計算，大約有3至4成的貼文是硬性或軟性宣傳。

到底會有哪一些「廣告商」會找Sophie Mudd幫手出Post？潮流服飾、貼身內衣、護膚減肥和髮型妝扮等產業都會找她「助攻」，如果大家仔細端詳Sophie Mudd的Instagram，不難找到這些蹤跡。