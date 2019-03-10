【希治閣】短劇主角生日變忌日　大衛芬查受啟發拍《心理遊戲》

每逢提起恐怖懸疑電影，「驚慄大師」希治閣的作品，必定是愛此道者的心頭好，較為人熟悉的有《觸目驚心》、《後窗》、《鳥》，但原來在《希治閣劇場》有一齣較為冷門的短劇《Happy Birthday》，竟然連名導演大衛芬查(David Fincher)都要向他取經，拍成電影《心理遊戲》，睇落兩齣電影的情節確實有不少雷同的地方。

《希治閣劇場》的短劇《Happy Birthday》，男主角生日變忌日，結局出人意表。（網上截圖）

米高德格拉斯在《心理遊戲》飾演銀行家，電影情節似足希治閣短劇。（網上截圖）

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希治閣被譽為一代「驚慄大師」，他的作品《電話情殺案》、《迷魂記》、《觸目驚心》、《後窗》，就多次被翻拍搬上大銀幕，而且他不但活躍於影壇，也曾製作過電視節目，包括《希治閣劇場》、《懷疑》、《開始時間》及《希治閣時刻》，而在《希治閣劇場》中的其中一集《Happy Birthday》，講述一位傳媒工作者，即將生日的他，準備跟家人慶祝，想不到突然被警方拘捕，更指他牽涉入一宗謀殺案，其間他試過逃走，卻又被警員捉回，心力交瘁的他，被帶到一間酒店房間，原來一切只是騙局，是一次精心安排的生日驚喜，最讓人意想不到，是男主角經過連番驚嚇，最後不支倒地猝死，生日變忌日。

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電影《心理遊戲》又是玩懸疑驚嚇，最後卻是一個生日派對的驚喜。（網上截圖）

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《Happy Birthday》的情節熟口熟面，似足大衛芬查的電影《心理遊戲》，該片是講述事業有成的銀行家尼古拉(米高德格拉斯飾)，因為家庭問題，經常鬱鬱寡歡，甚至連48歲生日也開心不起來，之後他弟弟康拉德(辛潘飾)送給他一張特殊的會員卡，可以體驗一個全新的遊戲，尼古拉其後遇上連串怪事，令他懷疑弟弟跟遊戲中心密謀侵吞他的財產，尼古拉去到遊戲中心總部頂層，看到弟弟及之前遇上的人向他送上蛋糕，原來一切只是生日驚喜。兩齣作品的情節如出一轍，但希治閣卻領先了30多年，可見大師作品影響深遠。

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