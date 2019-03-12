肥妹被嘲配唔起型男老公　美攝影師行動證明幸福不需別人定義

現今世代以瘦為美，肥似乎是一種原罪，很多人更認為肥人難覓幸福。美國一位身型豐腴的婚禮攝影師Jenna Kutcher，就以自身經歷告訴世人，肥都可以找到幸福。她既有一個型男健身教練老公，近日更榮升媽媽，一家生活非常美滿。

Jenna Kutcher是一位攝影師，因為肥胖而被網友嘲笑不配擁有一個型男老公。她早前生下女兒，一家三口非常美滿。（IG圖片）

Jenna Kutcher是美國一位有名氣的婚禮攝影師，身價達百萬美元，在IG擁有近百萬粉絲。在她的IG上的相片，大多都是她充滿陽光的笑容，雖然身材豐滿，不是普世對美的標準，但以total look 來說，她非常美麗而且具有感染力，這些都來自她的自信。

雖然Jenna 身材豐腴，不符合大眾對美的標準，不過她充滿陽光自信的笑容很美。（IG圖片）

+ 4 + 3 + 2

曾經Jenna Kutcher也是一個對自己沒有自信的人。Jenna的老公是一名健身教練，擁有6舊腹肌，俊俏高大，外型不輸明星。她每次分享與老公的照片，都會招來網民的冷嘲熱諷，有人留言罵，亦有人inbox，指她太胖，襯唔起擁有6舊腹肌的老公，「妳配不上那位擁有六舊腹肌的男人」、「他只是為了妳的錢才決定和妳在一起，妳這麼肥是不會有人愛妳的」。

因為網民的冷嘲熱諷，一度打沉Jenna的自信，但她後來想通，老公對自己一直以來的愛，她可以感受得到，撰文表示「真愛不應以尺寸來量度」。（IG截圖）

+ 10 + 9 + 8

這些留言都令Jenna Kutcher漸漸失去自信，也認為自己不值得擁有幸福，「我的一些不安來自與六舊腹肌型男結婚。為什麼？因為我是個肥胖女生？每當我在腦海中想起這個畫面，我會認為自已不瘦，不值一文，也配不上他。」但當她靜下來，想起十年來與丈夫的感情，她確信自己擁有的是真愛，「但在過去的十年裡，這個男人擁抱我的一切，我的曲線、我的重量、我的酒窩、我的斑點。即使內心認為自已不配，但他仍然時常提醒我，我是美麗的（就算幾天沒有洗澡）。」並說「真愛不應以尺寸來量度」。

自己的美麗不需要別人來定義。（IG圖片）

Jenna Kutcher這番說話感動了萬千網民，令本來就有人氣的她，知名度劇增。她的故事告訴大家，不要讓別人來定義自己的美麗，要對自己和身邊人有信心。

Jenna Kutcher去年底為老公生下一個美麗的女兒，一個三口，過得非常溫馨。