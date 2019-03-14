佐佐木希力推「茶碗蒸減肥法」　仲有五招你一定要識

曾被評選為「日本美少女」的佐佐木希，擁有甜美清純的樣貌，是不少男士心目中的理想情人。曾入選「全球最美的100張面孔」的她，前年與諧星渡部建結婚，並在去年9月誕下兒子，但依然人氣強勁。日前佐佐木希更以新短髮造型亮相，可愛又有個性，不過最吸睛的還是她的窈窕身形！

佐佐木希樣貌清純，笑容甜美，是不少男士心目中的女神。（IG圖片）

最近佐佐木希轉咗短髮Look，多咗幾分可愛。（IG圖片）

31歲的佐佐木希雖然已為人母，但依然保持少女身材，由懷孕到生產都維持最佳體態。不過其實女神也很為食，還經常在IG分享美食，但要Keep住最Fit身形，就全靠「茶碗蒸減肥法」。佐佐木希曾大爆自己愛食茶碗蒸，不但有飽腹感，高蛋白質也能為身體提供足夠能量，甚至半夜肚餓，食茶碗蒸也不會令身體有太大負擔。

佐佐木希身形高挑，做咗媽媽都依然Keep住Fit爆身材！（IG圖片）

佐佐木希經常在IG分享美食。（IG圖片）

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日本減重專科名醫工藤孝文也曾力推「茶碗蒸減肥法」，這道美食製作過程簡單，材料也可以自己調整，選擇雞胸肉、海鮮、蔬菜等，加上糖份低，營養價值高，是極佳的減肥美食。除了這個方法之外，工藤孝文還有5招減肥法，大家不妨一試：

日本減重專科名醫工藤孝文曾分享不少減肥方法。（IG圖片）

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