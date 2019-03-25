「最靚仔保安」崔振赫襲港笑唔停　河智苑白色露肩裝女人味濃

愛滋病研究基金會（amfAR)今晚假香港瑰麗酒店舉行第五屆慈善籌款晚會，廣邀不少城中名人同紅星出席，包括美國歌手Nicole Scherzinger 、甄子丹夫婦、李家誠夫婦、楊紫瓊、劉嘉玲、張藝興、還有從韓國遠道而來有「最靚仔保安」之稱的崔振赫、「電視女王」河智苑等人，現場星光熠熠，閃光燈更閃個不停。

「皇后的品格」千優彬隊長崔振赫同現場人士打招呼。（梁碧玲攝）

去年憑一部韓劇「皇后的品格」紅遍兩岸三地的33歲崔振赫，今晚則身穿一身黑色筆挺西裝現身，舉手投足型仔到不得了。他保持一貫韓星作風，同在場人士揮手而且全程保持微笑，為人相當親切。另外，憑韓劇「奇皇后」再次紅透半邊天的河智苑，則身穿一襲露肩白色長裙現身盡現華麗，她同大家揮揮手打完招呼之後，就急急腳趕離現場，未知發生何事呢？

河智苑白色露肩晚裝亮相。（梁碧玲攝）

另外，小鮮肉張藝興的人氣果真強勁呀！在他未到達現場之時，酒店門口已經聚集不少學生只為等他一面。雖然期間他們不停被保安趕離現場，但他們仍然苦苦等候，可見張藝興的魅力真的沒法擋啊！今晚將會是表演嘉賓的他，根知會載歌載舞為晚會籌款。除了他之外，曾獲美國格萊美獎提名流行女歌手的Nicole Scherzinger亦是表演嘉賓，相信今晚晚會一定籌得更多善款。

今晚的表演嘉賓張藝興有別在場男星選擇黑色西裝，身穿的禮服相當有設計感。（梁碧玲攝）