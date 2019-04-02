美版《VOGUE》直擊紐約購物過程　王嘉爾分享揀衫攻略

韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）自出道以來一直備受關注，近年進軍內地市場，參與多個綜藝節目，令人氣更上一層樓，2017年更於國內成立個人工作室，負責在中國的活動。

除了演藝事業，Jackson在時尚圈也佔有一席之地，是意大利品牌Fendi的中國區品牌大使。無論台上台下，Jackson大多都以精緻妥帖的運動裝示人，充滿陽光活力。近日，美版《VOGUE》攜Jackson前往位於紐約的美國奢侈品連鎖百貨公司「Barneys」一齊shopping，聽他分享買運動套裝的經驗，以及個人的搭配秘訣。

「我首先要找的是舒適的衣服；其次要乾淨、簡單的。」Jackson在琳瑯滿目的服裝中挑選出一件全黑色運動外套，他解說到：「這就很好，像是訓練服，如果我要穿這件上衣，我會選擇一件同樣的下裝，所以是一個套裝。」

美版《Vogue》攜手Jackson一齊在紐約「Barneys」shopping，Jackson在片中分享自己的穿衣之道。（視頻截圖）

「我從不穿牛仔褲！」Jackson強烈表達。他稱自己平時的穿衣原則很簡潔，像是這樣的全黑裝扮，搭配重點是頸鏈、珠寶以及太陽眼鏡。「我不會買很貴的東西，除非我可以穿一輩子。」說完他便向大家展示鑲滿鑽石的Patek Philippe手錶，價值至少過百萬，由Jackson媽媽贈送。

Jackson的Patek Philippe手錶在眾多節目中都出現過，鑲滿鑽石，非常吸睛。（視頻截圖）

Jackson繼續在店內挑選，他自認身材不高，並非所有服裝都適合，「我有結實的大腿，因為曾經是一名劍擊運動員，所以我不會穿明亮、白色的褲子，那會讓我的腿看起來像大象！」

眾所周知，Jackson曾經是一位擊劍運動員，他笑言自己大腿很粗壯， 所以會避免穿亮色以及白色褲。（視頻截圖）

一邊講一邊行，隨即一件粉色的羊羔絨外套吸引了Jackson的視線，他套在黑色Fendi運動裝的外面，時髦度倍增，「這就是我今天的重點單品。」Jackson笑言，如果去約會，他會選擇穿平時的服裝，但可能不會佩戴首飾：「因為初次約會我希望對方的注意力在我身上，而並不是我的穿着。」

Jackson一件簡單的粉色外套即刻帶來新鮮感，提升時髦度。（視頻截圖）

「我還想分享一個有關T-shirt的問題！」，Jackson表示T-Shirt穿久了後，領口會愈來愈鬆，愈來愈闊，於是教大家在家中掛衫時，要盡量將領口推向衣架中心位置，這樣便可以避免。

Jackson分享掛衫tips。（視頻截圖）

接下來，Jackson來到Fendi區域，他挑選了一件黑色連帽衫，側邊有Fendi Logo作點綴，他說：「這是我唯一會穿的連帽衫，雖然是全黑色，但不會沉悶，因為側邊的Logo修飾恰到好處，讓整件衫變得時髦。」

純色的服飾加上簡單的修飾，就會令件衫「簡約不簡單」。（視頻截圖）

Jackson在試衣間穿上一件Adidas Originals by Alexander Wang的運動上衣，「當我感覺有點不夠時，我會選擇搭配額外的單品，好似這條頸鏈。」

當感覺服裝有所欠缺時，Jackson便會用首飾加以裝飾。（視頻截圖）

經過一輪的挑選，Jackson最終買了日本設計師品牌Needle的紅色套裝。總結他的穿衣原則是：簡潔、乾淨、舒適，飾品亦是不可或缺的元素。大家不妨學下Jackson的簡單穿衣之道？