大台老將等於收視保證？　細數10大回巢藝人　惠英紅都只係排第8

面對觀眾流失，請老將回巢谷收視

雖然話長江後浪推前浪，喺呢個講求青春同新鮮感嘅娛樂事業，每一年都有新面孔出現喺觀眾面前。不過近年大台TVB最收得嘅電視劇，都係由一班回巢老將擔正嘅作品。今日DailyView網路溫度計透過網路大數據嘅調查咗10大TVB回巢藝人，我哋一齊嚟睇下到底邊個榜上有名啦！

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（目前不斷增加中），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG以及各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，得到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

大台老將等於收視保證？細數10大回巢藝人（點圖放大▼）

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「薑越老越辣」果然無錯！與其話大台請老將回巢要重振收視，不如話佢地要請返啲重量級演員坐鎮。有時見返啲好耐無見嘅演員出山，不但有另一種新鮮感，亦都喚起細細個睇電視嘅情懷。睇嚟不論係講演技定還是一班觀眾由細睇到大嘅童年回憶都好，都係「舊愛依然最美」啊！

分析說明： 本研究資料分析時間範圍為2018年04月01日至2019年04月02日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『回巢TVB藝人 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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