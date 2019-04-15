《天空城堡》之後另一套神劇？《Dr. Prisoner》成水木劇收視之冠

由韓國演技派演員南宮珉、金炳哲、崔元英等合演的韓劇《Dr. Prisoner》自上月啟播後收視由首集8.4%飆升至逾15%的佳績，成為水木劇收視之冠，獲劇迷推舉為繼年初《天空城堡》（Sky Castle）後最備受追捧的神劇。

南宮珉

該劇講述由男主角南宮珉飾演醫術高超的草根醫生「羅利濟」，因得罪任意妄為的泰江集團會長的次子李載煥，被誣陷牽涉醫療事故而遭吊銷醫生執照及判監三個月，他出獄後考取內科醫生執照，申請到監獄的醫療科，接任監獄醫療科長一職後，於獄中稱王，更孤注一擲成為掌控名牌大學醫院理事會的醫生，一步一步展開其復仇大計。

崔元英

出道17年、41歲的南宮珉打造過不少深入民心的角色，尤其是四年前於韓劇《Remember─兒子的戰爭》中飾演大奸角「南圭萬」，到前年於人氣劇《金科長》扮演的「金成龍」，及至《操作》中飾演的三流記者均令觀眾留下深刻印象。神級的演技更為他贏得2017年的《SBS演技大賞》的大獎、《KBS演技大賞》及《百想演藝大賞》的「最優秀演技獎」，演技毋庸置疑，今次於劇中飾演以暴易暴，為復仇不惜踩界的醫生「羅利濟」，表現更上一層樓。

(左)南宮珉、金炳哲

早前在韓國掀起全城熱煲的JTBC神劇《天空城堡》，除了打破收費電視台的收視紀錄，亦帶挈劇中演員人氣急升，其中三位實力派金炳哲、崔元英及金正蘭更於《Dr. Prisoner》中再鬥演技。首集登場的金正蘭飾演企業集團的千金，因殺人罪被判入獄，卻在南宮珉協助下，佯稱遺傳病獲中止刑期，成功逃離監獄，她氣場強勁，首集登場即成功吸引觀眾視線。崔元英飾演的泰江集團有力接班人，以及金炳哲扮演的監獄醫療科長更與南宮珉有不少對手戲，三人齊齊鬥戲，火花四濺。

金正蘭

該劇目前播至中段收視已突破15%，為近年收視不濟的韓國免費電視台劇集挽回不少聲勢，得到劇迷高度評價，獲讚題材新穎，並非一般醫療劇，加入監獄與復仇的元素，並諷刺社會權貴的黑暗，節奏明快且環環相扣，不斷有逆轉和意想不到的情節，是相當值得看的劇集。