【安心事件】裕美被網絡欺凌　千字文反擊：我唔係將偷食合理化

早前黃心穎與許志安被爆出於的士車廂激吻事件轟動全城,外界齊聲怒罵呢對出軌男女,曾與無綫藝人黃子恆傳出過婚外情的裕美,前日出席活動時就被問及對有關事件的睇法,她表示:「坦白講,情到濃時,情緒上好多時會因為感覺而做咗啲唔啱Timing嘅事,係由情緒控制你去做一啲嘢。」而她呢句說話被報道後,即惹來網民的熱烈討論和負評不斷。網民又指她身份尷尬,不應該再就安心出軌件事作出評論。結果裕美要於她的IG開post發長文今晚為自己的此番言論解畫,又將網友對她的批評截了圖兼開了名post出來,她還回覆網民的留言回到凌晨5點。

安心出軌事件餘波未了。

裕美解釋是因為有記者問她才會回應,她已講明自己並沒有資格去批評任何人。她於IG留言表示:「我不知道安心事件裏面兩段伴侶之間的關係,也不適宜評論。我只能說,如果他們關係是有名無實,好像我當年一樣,那麼所謂的『出軌』、『偷食』,就和該段婚姻、情侶關係一樣,有名無實。嚴格來說是正確,但是who cares? We know the truth. 其實喺外國,有好多藝人都『偷食』但都不會影響佢哋嘅事業冇咗,點解要將私人個人嘅事同工作拉埋一齊嚟講?」

裕美表示外國藝人偷食時有發生。(ig圖片)

對於這次被網絡欺凌,她列出了三點反擊,表示:「一,香港男女不平等問題實在離譜。將女人看作是要靠攀附另一半成名,咩『食都食個出名啲』- 你以為我哋仲喺舊時代?二,關於自己係咪衰人,我喺之前一段關於「有名無實」嘅分享裏面已經講過:如果該婚姻、情侶關係係有名無實,或者有共識分開、離心已決,那麼所謂的出軌、偷食,也係有名無實,不值得大家批判的。三,娛樂圈裏面,我算係唔想紅嘅一個。多年來都覺得,自己性格唔適合做呢行。」又強調自己從來不需要博上報,也並非在抽水。

佢話自己從來唔使搏見報。(ig圖片)

以下就係裕美post喺ig嘅長文內容: