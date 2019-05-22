北漂歌手金寧消失16年　媽媽為尋子走遍大江南北兼整容變年輕

「北京」是每一位藝術家渴望發展的天堂，北漂男女多不勝數只為追逐心中理想。而16年前就有一位北漂男歌手金寧，毅然告知家人離開青海的家赴京發展，沒想到一去就不復返，消失了整整16年，有如人間蒸發。然而這些年來，其母李艷霞從沒有放棄尋子，心存一絲希望，覺得他尚在人間，60歲的她更為了日後兒子能認得出自己（當時兒子離開前所見年輕模樣），決心走去做整形手術，母親整容尋子一事在網上瘋傳成為熱話。

金寧失蹤16年，媽媽就一直尋找他的下落。（彈藥補給君微博圖片）

金寧年輕時照片：

離青海往北京尋夢後失蹤 母親到30多個省尋找兒子

從網絡片段看到，李艷霞指兒子金寧從小就有藝術天份喜歡唱歌，就在2003年的時候金寧就用公共電話打給媽媽，告知自己要離開青海，飛到北京發展，這一年他只得22歲：「他說我要去三里屯發展，我就要去圓我的這個音樂夢。」聽完兒子這番說話，當時身為媽媽的她對兒子充滿信心，認為他肯定能闖出一片天來。

沒想到金寧一去北京之後整個人就好像消失人間似的，同家人失聯整整消失了16年。而李艷霞認為兒子一定還在，這些年她就長期奔波遂個省遂個省尋找兒子，至今足足去了三十多個省，過程中她被人認為似行乞，背著書包看著幾落魄的：「我覺得我也丟了，那時候好像覺得不是自己。」更舉出一個令她難以忘記的例子，曾經有一對夫婦將她的兒子照片扔在地下，當時還下著大雨，而李艷霞就感到好心痛，立即拾起對著照片的金寧說：「寧寧，別人不要你媽媽要你。」

李艷霞至今去了三十多個省尋找金寧下落。（彈藥補給君微博圖片）

因為長期奔波尋找兒子關係，60歲的李艷霞看上去已經似足一位70歲的老婦人，而她害怕萬一兒子見到認不出自己怎麼辦呢？她就下定決心去整形想兒子見到她還是自己離家時的樣子：「因為我不想孩子看到我，變得那麼蒼老那麼滄桑，會對我們很愧疚啊！我也心疼孩子，我不想叫他難過。我有個念頭，我要變成孩子走的那個狀況，如果他一回來了，在他一瞬間能看到我還是他媽媽，所以我要整形，我要年輕。」這個整形手術做了將近九個小時，李艷霞的外貌的確年輕不少，同事﹑好友都替她感到開心。

為了尋找金寧，60歲的李艷霞看上去已經似足一位70歲的老婦人。（彈藥補給君微博圖片）

遂格睇李艷霞尋找兒子過程：

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不少網友都被李艷霞的故事感動，認為這位媽媽真的過得不容易「可憐天下父母心」﹑「願平安願相聚」﹑「母愛是最偉大的」…同時亦認為金寧應該在外地發生了意外，否則難有理由不回家。