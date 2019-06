韓國四大創意有趣活動　「甜睡」之外仲有更令人驚訝嘅比賽

韓國人創意實在無窮無盡,近年K-pop、韓劇和電影紅遍亞洲,而韓國國內也有不少新奇有趣的活動,主題相當搞笑騎呢,而且獎金獎品非常豐富,吸引韓國和海外人士踴躍參與,例如「第四屆森林甜睡大賽」現正接受報名,參賽者可以在比賽中盡情睡覺,參賽者若能維持最平穩的心跳次數,以及睡得最長久,即可勝出今次比賽,贏取50萬韓元(約港幣3,300),而所有參加者均可獲得甜睡套裝和大會周邊商品。

「甜睡大賽」當然係鬥瞓得耐同鬥得舒服啦!(Yuhan Kimberly圖片)

「甜睡大賽」主辦單位Yuhan Kimberly指出,舉辦今次活動目的是希望受工作問題困擾的人可以睡得舒適,發個好夢,而且「甜睡大賽」在森林舉行,主辦單位希望各位參加者能感受森林的美好。除了「甜睡大賽」之外,韓國還有三個搞笑騎呢大賽,《香港01》為大家一一介紹。

「甜睡大賽」在森林舉行,大會希望參賽者可以放下壓力盡情睡覺。(Yuhan Kimberly圖片)

國際發呆大賽

香港人最熟悉的必定是「發呆大賽」,顧名思義是要在90分鐘內發呆,期間需接受心律圖檢測,定時有工作人員監視。最後仍未出局的參賽者,就由觀眾投票及主辦評分定出冠軍誰屬。「發呆大賽」2014年舉辦第一屆賽事,並於香港、北京、荷蘭鹿特丹、台北等地舉行國際賽,香港藝人方面,鄧月平和彭浩翔分別參與香港站和台北站賽事,可惜未能成功奪標。若兩人參加「甜睡大賽」,或許有可能勝出,以另類方式為港爭光。

發呆大賽2014年起舉行,之後多次在韓國和海外舉行賽事。(發呆大賽官方圖片)

韓國男歌手Crush曾在發呆比賽中奪冠。(《我獨自生活》截圖)

2017年,彭浩翔亦參加了發呆大賽台北站。(彭浩翔Facebook)

鄧月平是發呆大賽香港站參賽者,可惜最終未能勝出。(資料圖片)

香港發呆大賽精彩重溫

勁大鑊時間表大賽

各位大專生對着「8半堂」、「9點堂」、「天地堂」等地獄上課時間,必定想敬而遠之,可惜世事不如人意,一眾學生實在難以完美控制課堂時間,只能逼不得已早早起床上課,或者下課後苦苦等待下一個課堂。有見及此,高麗大學去年舉辦「勁大鑊時間表大賽」,學生需分享自己最「大鑊」的上課時間表,冠軍得主金姓同學不單星期一至五都要9點上課,下課後還要等待超過5小時,才能繼續上課,相信無論韓國和香港學生,都會認同這個時間表的確「大鑊」,甚至會瘋狂走堂。

高麗大學舉辦「勁大鑊時間表大賽」,比拼邊位學生時間表最慘最地獄。(高麗大學Facebook)

又天地堂又9點堂,睇見都想死......(高麗大學Facebook圖片)

一齊睇下其他時間表有幾大鑊!

忍笑大會

各位平日可能會和朋友鬥忍笑,不過沒想到韓國人居然會舉辦忍笑大會!去年3月,「節日學校」在首爾新村舉辦忍笑大會,參賽者需要在指定時間內忍笑,即使工作人員落力搞gag搞怪,參賽者需要忍到最後,才能開懷大笑,勝出者可獲得1,000萬韓元(約66,200港元)獎金。猶記得男團Wanna One在綜藝節目《Wanna One GO : ZERO BASE》亦有鬥忍笑,不知道忍笑大會再舉行的話,Wanna One成員又會否參與呢?

連忍笑都有得搞大賽,韓國人果然創意無限。(網上圖片)