韓國四大創意有趣活動　「甜睡」之外仲有更令人驚訝嘅比賽

韓國人創意實在無窮無盡，近年K-pop、韓劇和電影紅遍亞洲，而韓國國內也有不少新奇有趣的活動，主題相當搞笑騎呢，而且獎金獎品非常豐富，吸引韓國和海外人士踴躍參與，例如「第四屆森林甜睡大賽」現正接受報名，參賽者可以在比賽中盡情睡覺，參賽者若能維持最平穩的心跳次數，以及睡得最長久，即可勝出今次比賽，贏取50萬韓元（約港幣3,300），而所有參加者均可獲得甜睡套裝和大會周邊商品。

「甜睡大賽」當然係鬥瞓得耐同鬥得舒服啦！（Yuhan Kimberly圖片）

「甜睡大賽」主辦單位Yuhan Kimberly指出，舉辦今次活動目的是希望受工作問題困擾的人可以睡得舒適，發個好夢，而且「甜睡大賽」在森林舉行，主辦單位希望各位參加者能感受森林的美好。除了「甜睡大賽」之外，韓國還有三個搞笑騎呢大賽，《香港01》為大家一一介紹。

「甜睡大賽」在森林舉行，大會希望參賽者可以放下壓力盡情睡覺。（Yuhan Kimberly圖片）

國際發呆大賽

香港人最熟悉的必定是「發呆大賽」，顧名思義是要在90分鐘內發呆，期間需接受心律圖檢測，定時有工作人員監視。最後仍未出局的參賽者，就由觀眾投票及主辦評分定出冠軍誰屬。「發呆大賽」2014年舉辦第一屆賽事，並於香港、北京、荷蘭鹿特丹、台北等地舉行國際賽，香港藝人方面，鄧月平和彭浩翔分別參與香港站和台北站賽事，可惜未能成功奪標。若兩人參加「甜睡大賽」，或許有可能勝出，以另類方式為港爭光。

發呆大賽2014年起舉行，之後多次在韓國和海外舉行賽事。（發呆大賽官方圖片）

韓國男歌手Crush曾在發呆比賽中奪冠。（《我獨自生活》截圖）

2017年，彭浩翔亦參加了發呆大賽台北站。（彭浩翔Facebook）

鄧月平是發呆大賽香港站參賽者，可惜最終未能勝出。（資料圖片）

香港發呆大賽精彩重溫

+ 5 + 4 + 3

勁大鑊時間表大賽

各位大專生對着「8半堂」、「9點堂」、「天地堂」等地獄上課時間，必定想敬而遠之，可惜世事不如人意，一眾學生實在難以完美控制課堂時間，只能逼不得已早早起床上課，或者下課後苦苦等待下一個課堂。有見及此，高麗大學去年舉辦「勁大鑊時間表大賽」，學生需分享自己最「大鑊」的上課時間表，冠軍得主金姓同學不單星期一至五都要9點上課，下課後還要等待超過5小時，才能繼續上課，相信無論韓國和香港學生，都會認同這個時間表的確「大鑊」，甚至會瘋狂走堂。

高麗大學舉辦「勁大鑊時間表大賽」，比拼邊位學生時間表最慘最地獄。（高麗大學Facebook）

又天地堂又9點堂，睇見都想死......（高麗大學Facebook圖片）

一齊睇下其他時間表有幾大鑊！

忍笑大會

各位平日可能會和朋友鬥忍笑，不過沒想到韓國人居然會舉辦忍笑大會！去年3月，「節日學校」在首爾新村舉辦忍笑大會，參賽者需要在指定時間內忍笑，即使工作人員落力搞gag搞怪，參賽者需要忍到最後，才能開懷大笑，勝出者可獲得1,000萬韓元（約66,200港元）獎金。猶記得男團Wanna One在綜藝節目《Wanna One GO : ZERO BASE》亦有鬥忍笑，不知道忍笑大會再舉行的話，Wanna One成員又會否參與呢？

連忍笑都有得搞大賽，韓國人果然創意無限。（網上圖片）