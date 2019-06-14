麻利《口水多過浪花》喊住分享網誌　籲70後支持年青人

反對《逃犯條例》修訂的大規模示威行動延至今日已經超過數天，6月12日，為阻止立法會大會於當日恢復二讀辯論，不少市民參與罷工和罷課的行動，於金鐘政府總部外留守並最終爆發了衝突，更慘變成流血事件。社會各界都對事件抱不同的態度，有支持修訂《逃犯條例》的；有身體力行上街反對的修例；也有人對事件不表態，「政治冷感」的。罷工和罷課的行動翌日，903電台DJ麻利就於節目後讀出一篇《作為70後，我深切向青年道歉》的文章，讀出文章時更幾度感觸落淚。

903電台DJ麻利，電台節目《口水多過浪花》中讀出文章《作為70後，我深切向青年道歉》。（IG圖片 / malisheep）

903電台DJ麻利於其有份主持的電台節目《口水多過浪花》後，選擇讀出了網上的一則文章：「跟住落嚟嘅時間係，讓我哋自己有個空間，去分享下我哋嘅感受。近來我喺網上面睇到一篇文章，好值得讀出嚟同大家分享一下。喺呢間公司入面，我哋有70後、有80後、有90後、00後，呢篇文章入面，就係來自資深足球撰稿人施建章先生寫嘅，呢篇文章係《作為70後，我深切向年輕人道歉》。」

6月13日，反《逃犯條例》，不少市民參與罷工和罷課的行動，於金鐘政府總部外留守並最終爆發了衝突，最終變成流血事件。（資料圖片）

麻利：「作為逃難一代後人，我們的父母唔識字，總抱著多一事不如少一事。我們年青時代沒有選擇，一生的目標是努力讀書，考入大學。從小到大，遇到不合理的事，都是多一事，不如少一事。排隊打尖、俾黑社會收陀地、女同學俾飛仔撩，都是多一事不如少一事...」說到這邊，她就開始感觸落淚，話語中帶著一點哭聲。她硬咽的繼續讀出：「我悔咎沒有教育父母分辨蛇齋餅糉的惡毒，今天被他們擄劫了父母、自己與下一代的自由。作為70後，我對疏忽照顧父母，讓他們投下了魔鬼一票，連累你們今天受盡折磨，深切向今天的香港青年道歉。」

據知當日主持之一的鄭裕玲（DoDo姐）並沒有開咪主持。（IG圖片 / malisheep）

文中，施建章更為自己這代70後沒有支持年青人以往的社會運動而道歉，悔咎自己沒有與同代冷血的朋友割蓆，最後更呼籲70後的同代支持年青一代：「各位與我同代的70後，若你們還有半點良知，在可以的範圍內，放下你們手上的工作，支持下後生仔。佢哋同你們的子女一樣，有阿媽生，他們的所作所為，除咗為自己，我們每一個香港人都受惠，因為他們替我們爭取免於恐懼的自由！」

有不少網民也在該貼文下分享感受：「今早看文字版冇咁激動，但聽到你在收音機抽泣地讀出，原本堅強的我忍不住留下眼淚」麻利讀出的這一篇，也感動到不少人，其中有一位網友更留言說：「係巴士喊令我醒覺，我唔幫班小朋友仲有邊個幫」大部份網友都表示「自己一邊聽一邊喊」，相信麻利這個《作為70後，我深切向年輕人道歉》聲音版真的感動了不少節目聽眾。