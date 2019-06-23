【鮮血淋漓】重口味過《奪命狂呼》　估你唔到嘅11種殺人方法

劇中的德魯依殺手，其實同當年《奪命狂呼》嘅殺手造型差唔多，只係換咗個面具。（鮮血淋漓 截圖）

煲劇都係想消磨時間，有時真係唔想用腦，但求官能刺激，Netflix呢套《Slasher solstice》（港譯：鮮血淋漓：夏至）就真係kill time必睇，如果鍾意砍殺電影例如《奪命狂呼》《舊年暑假攪乜鬼》就更加啱feel，其實《鮮血淋漓》來到第三季，套路不變，由於三季都係獨立故事，完全沒有關連，由第三季開始睇都冇問題，故事圍繞一間雙層公寓，一名雙性戀住客回家途中被外號德魯伊嘅蒙面殺手用刀瘋狂刺死，同住一幢嘅住客每個都目暏這件血案，其中一位拍下現場，更放上自己的社交網絡及留下惡毒留言，點知引來網民圍攻，最後她抵受不住欺凌，在公寓停車場自焚，大約一年後德魯伊殺手回歸呢幢公寓，似要逐一向當日袖手旁觀嘅住客討命，而呢個德魯伊殺手亦係公寓內其中一位住客，佢要一日之內殺哂成公寓嘅住客，總之就係蒙面人係咁殺人，再估邊個係凶手。

砍殺電影必要元素無腦靚女，《鮮血淋漓》當然有啦，下場仲好震憾。（《鮮血淋漓》截圖）

唔好理點解個殺手光天化日，著住成套黑衫帶埋斧頭又面具都可以喺條街殺人，亦唔好理點解條街冇閉路電視，警察又點解咁弱智，因為以上的都不是重點，重點在殺手點殺人，估邊個係凶手，咁爛嘅情節好睇咩？又ok喎，原本諗住睇15分鐘熄機，不過觀能刺激幾足夠，用刀，斧頭，電鑽、咖啡、攪伴機、火爐等，8集有11個死者，全部死法都唔同，場面血腥到你想擰開部手機，搭車睇就要避忌少少，而追看性係因為兇手好難估到，因為根不上無乜線索俾到大家，但最後亦有驚喜，更難得係砍殺電影從來都不重視內容，但呢套其實幾有意思，帶出了不少都市人嘅冷漠，沉迷手機禍害，帶出重點而不說教。

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