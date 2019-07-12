亞姐黎淑賢身為四子之母大仔20歲　分析三招練成不老美魔女身形

大仔Jacky仲帶埋女朋友去媽媽黎淑賢個生日Party。（IG圖片 / bonnie_lai_suk_yin_）

《古惑仔3之隻手遮天》中飾演方婷（即洪興社龍頭蔣天生的女友）的黎淑賢（Bonnie），原來今年已經42歲，5月11日生日的她，連日來參加了多個生日Party。周四（11/7）她的第二任丈夫、任職美容醫生的許智政更為她舉行生日派對，除一班圈內圈外好朋友出席，家中的4名兒子也有參加，而現年20歲的大仔盧俊諺（Jacky）更帶同女友出席，場面熱鬧。

黎淑賢飾演的方婷，相信大家都好記得。（網上圖片）

95年選亞姐 拍《古惑仔》賺人氣

黎淑賢1995年奪得亞洲小姐亞軍，隨即踏足娛樂圈，翌年在《古惑仔3之隻手遮天》中飾演黑社會大哥的女友「方婷」，更令她成為街知巷聞的「阿嫂」，因而略有名氣。1998年更下嫁於香港武打演員盧惠光，婚後亦育有兩名兒子。其時她也參與拍攝了《蘭桂坊7公主》《生化壽屍》等多套電影，可惜反應始終沒《古惑仔3》般受歡迎。2006年她與盧惠光離婚，一年再嫁給任職美容醫生的丈夫許智政，亦再誕下兩名兒子，共4名囝囝。

黎淑賢身形Keep得好好。（IG圖片 / bonnie_lai_suk_yin_）

三招保青春：做Gym、有工作、懂得保養

總共有4名囝囝，成為全職媽媽的她，婚後亦沒有變成「黃面婆」。婚後生活除有美容醫生許智政的愛情滋潤以及照顧外，她本身還十分熱愛做Gym保持美好身段，同時亦樂於經營自己的社交媒體網站，不時在IG上分享美容心得。婚後選擇繼續工作，除可打發空閒時間外，亦同時給予人生活上的目標以及動力，心境影響外表，對保持年輕亦有幫助。42歲四子之母的她，到現時還保持到猶如20多歲的身形，看的出她真的下了不少苦功。