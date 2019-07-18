黑人就係強姦犯？《從心看我》還原30年前冤案真相　變神劇有原因

收視口碑雙贏的Netflix迷你劇集《從心看我》（When They See Us）在日前艾美獎公佈的提名名單，入圍最佳有限劇集，以及最佳有限劇集或電視電影類別最佳導演、最佳編劇與多個演員獎項共計16個提名，成為本屆Netflix入圍數最多的原創節目，劇組與演員紛紛發表動人感言。

入圍最佳有限劇集或電視電影最佳導演、最佳編劇的Ava DuVernay隨即在Twitter上感謝「Central Park Five」本尊，她表示：「謝謝這些真實人物邀請我訴說他們的故事，謝謝電視學院表彰這部作品，向每位劇組與演員，以及Raymond、Korey、Antron、Yusef與Kevin致上敬意，愛你們兄弟。」

Netflix劇集《從心看我》於爛番茄網站獲得96%新鮮度的好評。（爛番茄網站截圖）

《從心看我》改編自震撼全美的真實事件，完整記錄駭人聽聞的「Central Park Five」案件中，五位有色人種青年含冤被判強姦罪的始末。時間橫跨25年，1989年春天他們首次被檢警偵訊，2002年改判無罪開釋，並於2014年與紐約市達成和解。本劇呈現這一路經過，並側重改判無罪及和解過程。今年五月底上線後大受歡迎，成美國Netflix兩周內收視最高的劇集，各大影評網給予的評價居高不下。

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最佳有限劇集或電視電影男主角入圍者Jharrel Jerome首次獲艾美獎提名，他表示：「令我感動的不僅僅是憑藉飾演的Korey這個普通角色被認可，而是理解到Korey才是他自己真正的靈感來源，是全世界都敬佩的人物。對我來說，有機會成為地表唯一能演出該角的人，已是一種提名與獎勵」。

演繹Bobby獲最佳有限劇集或電視電影男配角提名的Michael K. Williams，這回是他第四次獲艾美獎提名，他表示：「這不是關乎我自己與我的事業，而是這些男人有了舞台，第一次有機會能訴說真相。這個世界能看清楚真相，我們也見證了電視藝術和科學學院認同他們的真相」。

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Jharrel Jerome進一步說：「這個故事非常真切，無論是否與你相關，都會明顯有感觸。雖然故事發生在1989年，2019年的今日我們還是會聽到Sandra Bland、Trayvon Martin、Eric Garner等種族不公司法案件，至今依然沒有改變…我想這部劇集的重要性，在於是時候發聲改變司法體制…」。

網路喜劇演員起家的Asante Blackk，17歲的他第一次演電視就以Kevin一角入圍本屆艾美獎最佳有限劇集或電視電影男配角，得知自己獲提名感到非常驚喜，於Instagram致上謝意：「17歲的我起床發現我的第一部作品入圍艾美獎，哇，我愛你們所有人，非常謝謝你們」。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】