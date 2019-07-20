盤點橋本環奈10大經典造型！爆紅唔係齋靠奇蹟美照　10歲早已彈起

近日橋本環奈SUGAO新廣告太美了！廣告中的形象文藝又清新，還有一點憂鬱獨居女孩的味道，整個畫面孤獨美好又讓人心疼，忍不住想抱抱小可愛！但報姐要說，報姐最無法自拔的就是橋本環奈勾人心魄的眼睛！這種淺色的瞳孔太好看了吧！報姐一度以為橋本環奈是混血或用了美瞳，結果人家是天生的！

橋本環奈並不是戴了美瞳，她淺色的瞳孔是天生的。（SUGAO廣告截圖）

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這種只有天選之人才能達成的成就，報姐都酸不起來！想化仿妝的姐妹們還是森鹿棕色美瞳用起來，值得一提的是，CM的唱背景音樂也是她親自獻唱，這是橋本環奈第幾個刷屏的形象了？99年出生的她每一次換形象，都帶給我們驚喜，今天就來盤點一下橋本環奈的經典造型！

10歲早已彈起！盤點橋本環奈10大經典造型▼▼▼

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明明能靠顏吃飯，她卻偏要用演技和顏藝俘獲觀眾的心，走下完美的神壇，反而讓她路人緣十足。1999年出生的她今年才20歲，就已經有這麼多經典值得盤點，將來演藝事業一定紅紅火火，未來可期。

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