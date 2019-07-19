【歸還世界給你】古力娜扎收猴子圖案神秘花籃　跟前度張翰復合？

新疆美女古力娜扎，新劇《歸還世界給你》近日開播，劇組特別舉行宣傳會，想不到卻鬧出古力娜扎，跟前度男友張翰的復合風波。事緣在宣傳活動會場，收到一個神秘花籃，沒有署名外，又有一個猴子圖案，祝娜扎「新劇收視長虹」，究竟當中有何玄機？下文自有分解。

古力娜扎新劇《歸還世界給你》近日啟播，卻鬧出跟張翰復合風波。（古力娜扎微博圖片）

古力娜扎拍攝內地劇《山海經之赤影傳說》時，跟同劇拍檔張翰擦出愛火，在2015年張翰公開二人接吻照，戀情正式曝光，張翰亦不時在微博Post出二人合照，放閃晒恩愛。不過到了2017年12月，張翰工作室發出聲明，指二人已於10月分手，結束3年情，但二人分手後，又多次被傳出復合，關係撲朔迷離。

張翰跟古力娜扎拍拖3年，卻於2017年分手。（張翰微博圖片）

以下有古力娜扎高清美圖：

+ 7 + 6 + 5

在近日的《歸還世界給你》電視劇宣傳活動上，卻有一個寫上祝「猴子(圖案)新劇收視長虹」的花籃，而且沒有署名，相當神秘。原來張翰跟古力娜扎拍拖時，就稱呼娜扎為猴子，令人聯想起二人已經復合，而張翰粉絲卻指娜扎借前度為新劇宣傳，最後揭發花籃的確是電視台的工作人員所送，純粹藉二人的過去戀情，為新劇做勢，娜扎今次可謂無妄之災。

古力娜扎的新劇宣傳活動，收到一個沒有署名的神秘花籃。（網上圖片）

花籃上卡片印有猴子圖案，而張翰跟古力娜扎拍拖時叫她猴子，讓人聯想到二人復合。（網上圖片）

《歸還世界給你》講述沈憶恩(古力娜扎)和葉齊磊年輕時共同創業，卻被商場對手陷害，令葉齊磊失蹤，生死未卜，而沈憶恩一力擔起生意，打造成知名的時尚品牌，而葉齊磊原來未死，卻已臉容損毀，只得做手術改頭換臉，以陸准(楊爍)身分回歸，誓要查出真兇，此時陸准再次遇上沈憶恩，二人展開一段新的戀情，當中還牽涉到憶恩青梅竹馬好友秦也(徐正溪)，及喜歡陸准的岑未(趙櫻子)，最後沈憶恩能否有情人終成眷屬，留待觀眾慢慢追看。