【多圖】Rocket Punch正式出道　前AKB48高橋朱里轉戰韓國感幸福

韓國組合INFINITE、Lovelyz和Golden Child所屬公司Woollim娛樂推出全新女團Rocket Punch，昨日（7/8）Rocket Punch的6位成員高橋朱里、蓮熙、秀潤、胤卿、素嬉和多玹現身出道紀念Showcase，向在場傳媒大談出道心得，又表演出道歌曲《BIM BAM BUM》。目前日韓關係緊張，來自日本的《Produce 48》參賽者，前AKB48成員高橋朱里仍能順利出道，因此引起在場傳媒注目。

Rocket Punch昨日舉行Showcase正式出道。 （Viu《K1頭條》提供）

今年三月，高橋朱里宣布離開AKB48，並轉投Woollim娛樂，高橋朱里在Showcase透露，Woollim娛樂透過電郵接觸高橋朱里，希望她能在韓國出道，高橋朱里以往就對Woollim娛樂，因而答應公司邀請。隊長蓮熙則稱高橋朱里剛加入Woollim娛樂時，與對方只能用身體語言交流，後來韓國成員學習日文，而高橋朱里苦練韓文，所以現時成員之間交流順暢，高橋朱里更表示：「能夠和5位成員一起站在這裡，感到非常幸福。」可見高橋朱里已經和Rocket Punch韓國成員打成一片。

目前日韓關係緊張，來自日本的高橋朱里自然份外受注目。 （Viu《K1頭條》提供）

高橋朱里過往是AKB48成員，因Woollim娛樂拋出橄欖枝而決定轉戰韓國。（《Produce 48》圖片）

回顧高橋朱里AKB48時期點滴

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Rocket Punch另一位受注目的成員則是多玹，不只外表出眾，而且多玹年僅14歲，被當地傳媒形容是「最年輕偶像」，問到出道心情，多玹表示：「雖然很緊張，但上台前姐姐們告訴我：『你能做好的，不用擔心，像平日練習時一樣享受舞台吧！』」Rocket Punch是Woollim娛樂繼Lovelyz之後，時隔近5年再次推出女團，蓮熙坦言有壓力，幸好獲得師姐Lovelyz支持，因而充滿信心，Rocket Punch又透過在場傳媒，感謝Lovelyz成員美珠和智愛幫忙宣傳。

多玹‬年僅14歲，被當地傳媒形容是「最年輕偶像」。 （Viu《K1頭條》提供）

Rocket Punch出道Showcase新聞圖