【早霸王】為搵錢同女友旅行壓力大到要食藥　男聽眾：佢唔體諒我

由森美、小儀同Marco主持電台節目《早霸王》於每逢星期五早上，當中主持們「閒話家常」外，亦有個最高討論度的「你知道唔知道有人掛住你」環節。故名思義就是給予觀眾Phone-In向人表白的機會，當中有很多人借機表白，更有不少人成功道歉得到對方原諒，亦有很多人「食白果」......而今日（9/8）一集的主角就是任職保險「阿健」。

今集《早霸王》，由小儀和Marco兩位主持。（網上圖片）

節目開始時，打電話上《早霸王》的聽眾都會例牌介紹一下自己與男/女朋友的背景以及相識經過，而「阿健」的經過亦都與香港7百萬人的戀愛故事大同小異。阿健：「我哋係做酒店炒散相識，識咗一個月就拍拖。我哋都拍咗兩年幾，而家佢就係返緊Part-Time Marketing，我就係做緊保險。」介紹完背景，就到故事的戲肉。阿健就表示自己與女朋友已經分手一個月，兩方因誤會而分開，至於打電話上《早霸王》的原因就是想「氹返」女朋友。聽落似是雙方和平分手，其實真相就並非如此簡單。

男聽眾真係講啲講啲，相信小儀都聽到滿頭問號。（網上圖片）

阿健：「事緣就係我聽到佢想去韓國旅行，你知啦，我又唔係喺呢行做得好耐，人工又比較浮動，一個月都係萬幾蚊最多到二萬左右。又要畀家用，又要儲錢。我自己計過數，其實根本就去唔到一個好啲嘅旅行。」聽到這邊，Marco就忍不住插嘴：「咪住先，旅行未必要（好多錢），除非豪華團喺明洞食最貴嗰間人參雞。」小儀也問：「你哋拍拖呢兩年有冇去過旅行先？」阿健：「都去過兩次，日本加日本。」小儀反問：「日本咪仲貴？」阿健回答：「兩次都係十日，不過就只屬於窮遊。」Marco聽完之後，也加了一句評語：「呢個咪就係麻甩仔諗法，做得唔夠好，不如唔做。」

Marco對男聽眾的遭遇都表示同情。（IG@903marco）

那麼問題出在哪裡呢？阿健就表示，自己計算過開銷，去韓國旅行約10日，前後足足需要三萬元：「要三萬蚊，萬五蚊就係平時家用生活費，同埋8月又有屋企人生日，要包封大利是或者要買禮物，大概幾千至一萬左右，萬五蚊先係旅行費。因為9月去旅行，兩個禮拜唔做嘢，又冇糧出喎，咁我要額外搵多啲畀家用，自己又要儲錢㗎嘛。」Marco：「嗱，女仔一定嬲啦！女仔一定會話，去個旅行又唔得，屋企有人生日就一萬幾千都得。」阿健又解釋：「唔會嘅，其實佢唔知。」唉......又「遊花園」，不過阿健最後都說出了女朋友講分手的真正原因。

聽完廿幾分鐘，先知原來阿健女朋友嬲佢嘅原因，係因為鬧交發脾氣。（IG@kittyyuen）

阿健：「未去旅行之前，其實工作壓力都好大，我就不斷迫自己去搵多啲客，中間又好難好似以前咁同佢傾咁多計，壓力又會大到頭痛，要食藥。最尾有時控制唔到自己脾氣，佢又唔係好體諒我，我就鬧佢啦，發脾氣然後一齊爆炸。最尾佢就Whatsapp分手，跟住就Block晒我所有嘢。」故事的最後，似乎就未能盡給人意，女朋友的電話只是長響無人接聽，阿健亦只能透過大氣電波向女朋友說對不起。