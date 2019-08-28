張藝興遭起底兼被申請器官捐贈卡　張媽媽怒斥：感到可恥！

韓國人氣男團EXO中國成員張藝興（Lay）近年人氣相當高，但粉絲再多都無可能取悅所有人，呢日微博熱搜又見到佢嘅名字，但今次就關佢媽媽事。有網友因為不滿張藝興近日言論，對他及其家人進行人肉搜索。

張藝興近年人氣相當高企。（視覺中國）

韓國人氣男團EXO中國成員張藝興（Lay）近年人氣相當高，但粉絲再多都無可能取悅所有人，呢日微博熱搜又見到佢嘅名字，但今次就關佢媽媽事。有網友因為不滿張藝興近日言論，對佢及家人進行人肉搜索。網友除咗公開張藝興同家人嘅個人資料，仲有人盜用張藝興身分證，私自幫佢申請器官捐贈卡。

張藝興係韓國男子組合EXO中國籍成員。（視覺中國）

有網友盜用張藝興資料申請器官捐贈卡。（微博：蔡青松）

張藝興媽媽27號於微博發聲，怒斥該行為無法接受：「我知道藝人是個被討論的職業，但怎麼做藝人家人也要被威脅被人肉！不過，今天我警告你，我不怕你！你這種違法行為必然會受到法律的嚴懲！！！愛國愛家是每個中國人最起碼的做人準則，我們做該做的，沒想誰誇但誰也別嚇唬我！捐贈器官是多麼高尚的行為，卻被拿來泄私憤，我為做這件事的人感到可恥！！！」

張藝興媽媽發文怒斥網友惡劣行徑。（微博：奇葩老媽）

而張藝興本人及工作室暫未有作出回應，佢嘅工作亦無受影響，25號去到泰國曼谷舉行演唱會，勁歌熱舞連場，狀態大勇。