姜潮兒子撞名姜丹尼爾　太太麥迪娜：預定了18年後的C位出道

韓國限定男團Wanna One自2017年出道就紅遍全球，其中以中心位置出道的22歲姜丹尼爾就最受歡迎，人氣最高唱跳俱佳的他因此獲有「國民center」封號，即使團隊於去年12月合約到期今年1月解散，仍然無損他的人氣至今仍高企不下。

姜丹尼爾唱跳俱佳大受歡迎。（視覺中國）

沒想到最近內地方面亦出現一位姜丹尼爾，同韓國的姜丹尼爾同姓同名，意外地引起討論並登上微博熱搜。其實這位姜丹尼爾就正是內地男星姜潮與女星麥迪娜的新生兒子，於今年5月先出生，目前已經一百日大了非常可愛。或許好多人以為姜潮與麥迪娜是故意為兒子取名為丹尼爾，其實非也非也，原來丹尼爾這個名是他們經過深思熟慮而改的。正因為麥迪娜是新疆維吾爾族人，她想兒子將來聰明又勇敢，所以為兒子名為「丹尼爾」，而這個名在維吾爾語中正代表著聰明﹑勇敢之意，加上其另一伴姓姜正好為姜丹尼爾。

姜潮與麥迪娜的兒子叫姜丹尼爾。（微博圖片）

不少網友知道他們兒子為姜丹尼爾之後都給予祝福，望姜丹尼爾與韓國姜丹尼爾一樣，長大之後靚仔又有才藝。麥迪娜知道網友的期許之後都好開心：「聽說大家給丹尼爾小朋友預定了18年後的C位出道。其實丹尼爾就在我們家鄉是「聰明﹑勇敢」的意思，這個寓意也是我們對寶寶的期待。謝謝大家的祝福。」

雖然此姜丹尼爾非韓國姜丹尼爾，但只有一百日大的他手長腳長非常精靈可愛，相信他長大後肯定是靚仔一名，皆因他的父母都是靚仔靚女，我們就拭目以待。

姜丹尼爾手長腳長好可愛啊！（微博圖片）