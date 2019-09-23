網上節目《街頭邱比特》捕獲最美女軍人　網民︰轉行網紅

台灣網絡紅人「黑男」的節目《街頭邱比特》深受網民喜愛，皆因它的主題是在街頭隨機配對單身男女，野生捕獲了超多俊男美女，已經播出了幾年。近日播出的一集引起網民的熱烈討論，事關女主角的職業非常特別，是一名職業軍人。

這集的女主角就是左邊的趙芸。（Youtube影片截圖@黑男邱比特）

黑男的團隊在街頭上隨機找到了一位女子，她的名字叫趙芸，今年23歲，身材高䠷有170cm，他穿著一條白色Deep V雪紡連身裙，內衣也顯而易見，非常性感，就連女主持也忍不住「吃她豆腐」。趙芸留著可愛的空氣瀏海，感覺是甜美型的。不過當主持問到她的職業時，她回答是軍人，而且是海軍的，令主持們都大吃一驚！最後她跟一位西藏的男生成功配對，男生更有背起女生，相信令不少網民都勁羨慕。

男生背起女生。（Youtube影片截圖@黑男邱比特）

此集一出街，就引起網民的瘋狂討論，「沒看過這麼正又這麼辣的職業軍人，好難得」﹑「哇海軍也有隱藏版女神」，也有人叫她直接轉行網紅，迴響非常大。而她的IG帳號由只有206人爆升至現在的一萬多人，只用了4天的時間，果然受歡迎。

好甜美的類型呢！（Youtube影片截圖@黑男邱比特）

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「黑男」於2014年在Youtube設立頻道，開始了《街頭邱比特》的節目，至今已吸引24.5萬人訂閱，他大多在街頭挑選俊男美女作出配對，也會到不同的地方拍攝節目，也曾野生捕獲女子組合Super Girls成員Heidi（李靜儀），令人印象深刻。

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