【金宵大廈．劇透】陸永被利用性交轉運　陳山聰揭前世今生秘密

TVB劇集《金宵大廈》自開播以來反應熱烈，更掀起劇迷熱烈討論，紛紛猜測Alex（李施嬅飾）生死之謎！上回劇情講到阿蕭（陳山聰飾）向Mia（歐陽巧瑩飾）問起Alex的下落，Mia表示Alex當日登上早前失聯的客機，結果阿蕭翻看閉路電視發現，原來自己一直同空氣講嘢……

Mia（歐陽巧瑩飾）表示Alex（李施嬅飾）當日登上失聯的客機就沒有回來過金宵大廈，咁阿蕭（陳山聰飾）同邊個談情？（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會到新的單元故事《金丁》，故事以「性交轉運」為題材，蔡San（陸永飾）在婚宴上重遇前女友方家敏（譚凱琪飾），家敏努力掩飾自己仍是單身，又無意間得知曾與蔡San有過一夜情的女生，之後都嫁個有錢人。眾女都希望利用蔡San幫自己「性交轉運」，水哥（黃祥興飾）還利用他吸引團友，蔡San成為金宵大廈的傳說，就連家敏也心動，想利用他幫自己達成嫁有錢人的心願……

新單元故事《金丁》以性交轉運為題材，蔡San（陸永飾）原來天賦異稟！（劇照）

蔡San成為金宵大廈的傳說，更被大媽團鹹豬手。（TVB Official YouTube影片截圖）

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另一邊廂，Alex與阿蕭前世今生的故事亦進一步揭曉。Alex睡覺時驚醒，發現地上有水不斷湧出，大感驚慌，於是向阿蕭求助，但阿蕭趕至時卻見地上是乾的。林老師（劉江飾）從閉路電視看到阿蕭去找Alex，又發現他畫了Coco（李施嬅飾）的畫像，心中生疑，故意引他到金宵舞廳。阿蕭抬頭望着氣槽，忽然頭痛欲裂，接着浮現連串畫面後暈倒……