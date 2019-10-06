【金宵大廈．劇透】康華搵偏方做美魔女？　原來佢身世藏秘密……

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無綫電視劇《金宵大廈》還有6集就播完，劇情越來越緊湊，謎團開始被逐漸解破。上一集播的單元《金丁》（下）講到方家敏（譚凱琪飾）借前男友蔡San（陸永飾）「性交轉運」，其後認識了富有的蕭公子（許家傑飾）後，卻發現自己最喜歡的是蔡San，二人和好如初。另一方面，Alex（李施嬅飾）發現自己走不出金宵大廈，其他人也看不見她，令她驚惶失措，一早知道的阿蕭（陳山聰飾）安慰她，並跟隨黑貓「靚寶」到地牢的舞廳，二人終於發現他們之間的宿世姻緣。

Alex發現周圍都是水，而林老師和其他人都看不到她。（Youtube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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今集開始《美魔女》的單元，講到「雪花賓館」老闆Yuki（康華飾）覺得自己開始年老色衰，之後向中醫求助。阿蕭回想和Alex在金宵大廈的經歷，非常感慨，其後遇見林老師（劉江飾），向他追問有關Coco（Alex之前世）和劉旭輝（阿蕭之前世）的身份。

《美魔女》的單元劇情主要圍繞著Yuki。（劇照）

水哥（黃祥興飾）喜歡Yuki。（劇照）

阿蕭後來向Yuki查詢金宵舞廳的過去，Yuki在舞廳找到母親的鏡盒，她的母親就是當年金宵舞廳的舞女萍萍（周寶霖飾），看見鏡盒，她就想起媽媽的囑咐。Yuki衰老不少，卻陶醉於自己的容貌。究竟美容「偏方」是否暗藏恐怖？就要再看下去先知啦！

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