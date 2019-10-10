林子博獲浩南哥點名拍ViuTV新劇　不獲無綫續約一樣有出路

前無綫娛樂新聞台主播林子博今日（10日）為《生化危機》實景體驗館擔任開幕主持，自上月尾收到不獲續約的消息後，事隔兩星期，子博說自己反而因禍得福：「多咗好多朋友關心我之餘，仲畀咗好多唔同嘅工作我。嗰啲慰問係預料唔到，行街嘅時候商店老闆同我講：『唔使驚，低潮會過去。』甚至我屋企嘅業主立案法團主席，我冇諗過佢會主動開張票畀我，希望幫我哋度過難關。」

林子博太太董燕君患有罕見癌症正在接受化療，所以自己希望可以多抽時間陪伴她。（陳志嵐攝）

林子博又感謝馬浚偉在將會拍攝的兩部電視劇中， 為他預留了位置；還感謝了高皓正幫了他不少忙。（陳志嵐攝）

林子博表示在這段時間感受到很多愛。（陳志嵐攝）

林子博透露，身兼香港演藝人協會主席的古天樂收到消息後亦有第一時間聯絡自己：「因為佢（古天樂）嗰段時間唔喺香港，去咗第二個地方拍攝，佢返到香港就第一時間打畀我。」他笑言收到電話時還不知道對方就是古天樂：「我好感激有好多朋友主動幫我搵古生，睇下我有咩需要幫手。」接下來林子博將會參演鄭浩南主演的Viu TV電視劇《地產仔》：「係鄭浩南搵我去演其中一個角色，導演話有兩個角色畀我揀，我都交返俾導演話事，將成個人交畀佢。」

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