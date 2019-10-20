【嗨唱轉起來】阿牛神隱10年重返舞台　為拍戲致傾家蕩產兼離婚？

嗨！我係小強，小而強大！ 阿牛－《夏日的麼麼茶》

馬來西亞歌手阿牛（陳慶祥）早於1997年出道，1998年憑著自己的創作歌曲《對面的女孩看過來》被任賢齊收錄為主打歌曲之後嶄露頭角，其後更與小齊一起拍攝電影《夏日的麼麼茶》飾演「小強」而廣為香港人認識，亦為他在台灣發展而鋪路。其實《夏日的麼麼茶》中三人組合：任賢齊、阿牛和光良中，當時的阿牛比光良更高知名度，在中、港、台、馬來西亞及新加坡地區人氣一時無兩，或者與他那副極度不齊整的牙齒有關，實在令人印象深刻。

其實阿牛啲牙真係幾突出。（電視畫面）

消失的10年

阿牛自從自從《夏日的麼麼茶》人氣急升之後，他亦推出過多首耳熟能詳的流行曲，例如《黑超女郎》、《至冧情歌》以及《桃花朵朵開》等，不過在2008年之後，阿牛卻突然在亞洲樂壇消聲匿跡。直至近日內地大型音樂節目《嗨唱轉起來》找他擔任嘉賓，單是開播之前的預告已掀起不少話題。而節目播放時，各位主持人包括羅志祥、謝娜、大張偉，只聞其聲就已經認得出是阿牛本人，眾人均驚喜萬分，全場氣氛更瞬間被炒熱。而在阿牛消失的10年間，他亦曾經以嘉賓身份上過一些內地綜藝節目，例如《星跳水立方》（2013）、《誰是大歌神》（2016）等，可惜人氣也未能翻熱。其實阿牛在2010時打算轉型闖電影圈，該年更自編自導自演地推出了首部個人作品《初戀紅豆冰》。

《嗨唱轉起來》入面阿牛好受歡迎：

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《初戀紅豆冰》搞到傾家蕩產

當年阿牛為了實現夢想，在大受歡迎的情況下毅然暫棄音樂事業，將所有專注力都集中發展在電影事業，自編自導自演一部馬來西亞懷舊劇情片，更找來一班馬來西亞好友包括李心潔、曹格、品冠、梁靜茹以及巫啟賢等友情演出。雖然最後大獲好評，在2013年《第一屆金箏獎》中連奪五獎（最佳影片、最佳女主角、最佳美術、最佳攝影、最佳剪接），但阿牛為了開拍這部電影，卻幾乎傾家蕩產，押上物業導致欠債纍纍，有傳亦因為這部戲而斷送了阿牛與台灣妻子水祥祈的十年婚姻，但當事人從未提及任何細節。其後阿牛將事業重心放在電影，曾參與過多部馬來西亞電影作品，可惜卻不復當年在東南亞地區的人氣和知名度。不過阿牛今次重踏舞台，即時掀起一翻網絡熱話，早前任賢齊更透露會邀請阿牛擔任演唱會嘉賓，阿牛復出歌壇，人氣定能捲土重來！

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