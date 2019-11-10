韓國將禁止藝人照片印在酒類包裝行銷　女星燒酒樽將成絕跡？

飲酒文化在韓國盛行，每位韓國人幾乎都必備飲酒技能，甚至乎細細個就被父母訓練要學懂飲酒。如果去過韓國的話，亦應該不難發現餐廳內到處都是由一線人氣女星拍攝的燒酒廣告海報，就連酒樽上都印有女星肖像作招徠，除了吸引不少粉絲搶購之外，亦可見燒酒作為「平民酒」相當被韓國大眾重視。然而，韓國保健福祉部門近日宣布，為了推行節制飲酒政策，將禁止在酒類包裝上印有藝人的照片行銷！

韓國保健福祉部門近日宣布，為了推行節制飲酒政策，將禁止在酒類包裝上印有藝人的照片行銷。（網上圖片）

印有藝人照片的燒酒樽將成絕跡！（網上圖片）

根據國稅廳的統計，單單是在2017年，已經賣出36億3600萬支燒酒，相當於每日1000萬支，每名成年人平均於一年飲89支燒酒，可見韓國人有多熱愛燒酒。不過，韓國保健福祉部門指出，因酒精引發太多醉酒駕駛、酒後暴力等社會問題而決定提出改善方案，首先就是禁止在酒樽等酒類容器上印上藝人的照片，以防將飲酒行為美化。

自此，不少燒酒品牌均以清純系女偶像擔任代言人，「國民妹妹」IU更足足做了四年代言人。（網上圖片）

有啤酒生產商印男偶像的照片在啤酒罐上，吸引女粉絲搶購。（Instagram：@official_hite）

官員亦指出，煙和酒都含有世界衛生組織標準的一級致癌物質，但韓國對於管制兩者的態度存在巨大差異，一方面在煙盒上貼有具阻嚇性的警告字眼及肺癌照片，但另一方面卻在酒瓶上貼有女藝人的照片，變相鼓勵大眾飲酒。另外，韓國亦是36個經濟合作與發展組織成員國中，唯一一個酒類瓶身印有藝人肖像的國家。

煙和酒都含有世界衛生組織標準的一級致癌物質，但韓國對於管制兩者的態度存在巨大差異。（網上圖片）

事實上，韓國燒酒生產商於90年代末起開拓女性市場，除了將酒精濃度降低至約20度外，更為了撇甩燒酒過往的「烈酒」形象，吸引年輕女性大眾而找來多位女星擔任品牌代言人，將燒酒變成「乾淨」、「溫柔」的代名詞。「真露」於1998年邀請李英愛做代言人後，僅僅一年的銷售量已經狂漲四倍，可見女星為燒酒行業帶來的巨大經濟潛力。自此，不少燒酒品牌均以年輕女星作為代言人，包括宋慧喬、金泰希、李孝利、河智苑、李敏貞等，而近年則多數為年輕清純系女偶像，例如IU、秀智、Apink成員娜恩及Red Velvet隊長Irene等。

「真露」於1998年邀請李英愛做代言人後，僅僅一年的銷售量已經狂漲四倍，可見女星為燒酒行業帶來的巨大經濟潛力。（網上圖片）

除此之外，酒類廣告也將受到限制，由明年開始所有酒類廣告中將不允許添加喝酒的場面以及「Kya」這類刺激飲酒慾望的聲音，而且亦禁止在未成年等級的廣播節目、電影及遊戲中出現。

除此之外，酒類廣告也將受到限制，由明年開始所有酒類廣告中將不允許添加喝酒的場面以及「Kya」這類刺激飲酒慾望的聲音。（網上圖片）

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