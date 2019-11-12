全炫茂認戀小15歲人氣主播李慧星　精選歷代最轟動明星主播之戀

韓國傳媒「Sports東亞」報道，今年42歲的綜藝節目主持人全炫茂戀上27歲KBS主播李慧星（音譯）。鑑於全炫茂和李慧星同是KBS主播出身，兩人有不少共通點，關係倍加親密，兩人亦被封為「前後輩情侶」。全炫茂透過所屬公司SM C&C承認戀情，又稱兩人仍處於互相了解階段，懇請大眾不要對當事人過度臆測和誹謗。

今年42歲的綜藝節目主持人全炫茂承認戀上27歲KBS主播李慧星。（IG/@junhyunmoo, @amazingc0met）

李慧星和全炫茂同是KBS主播出身，兩人因有不少共通點而走在一起。（IG/@amazingc0met）

李慧星是誰

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其實過往有不少男星選擇與女主播談戀愛，《香港01》為讀者精選三位與女主播戀愛和結婚的男星，當中有人過得甜蜜，有人卻分手收場。

劉在錫 & 羅京恩

人稱「劉大神」的韓國綜藝主持劉在錫的妻子是前MBC新聞主播羅京恩（又譯：羅靜恩）。2006年，羅京恩擔任劉在錫等人主持的綜藝節目《無限挑戰》的特別嘉賓，當時羅京恩的外貌和氣質已經深深吸引劉在錫，不過「劉大神」不敢放膽追求女方，直至某次節目聚會上，劉在錫與羅京恩相遇，於是鼓氣勇氣，向羅京恩表示「我是你的粉絲」，並約對方飯聚，之後再追求對方，成功抱得美人歸。

。2006年，羅京恩擔任劉在錫等人主持的綜藝節目《無限挑戰》的特別嘉賓，因而吸引男方展開追求。（視覺中國）

《無限挑戰》第30集「醃泡菜特輯」錄影當日，劉在錫與羅京恩傳出緋聞，劉在錫在傳媒面前坦承兩人以結婚為前提交往四個月。劉在錫和羅京恩於2008年結婚，並於2010年和2018年分別誕下一子一女。羅京恩於2013年辭去MBC主播職務，專注相夫教子，甚少在公開場合露面。近日，羅京恩與MBC舊同事聚會，可見羅京恩身材和外貌如昔，令網民羨慕不已。

劉在錫和羅京恩於2008年結婚，並於2010年和2018年分別誕下一子一女。羅京恩近年甚少在公開場合露面。（視覺中國）

羅京恩（左二）最近與MBC舊同事聚會，可見今年38歲羅京恩的外貌和身材保養得宜。（IG/@applebox25）

回顧劉在錫婚禮相片

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蘇志燮 & 趙銀政

今年5月，韓國傳媒「Dispatch」踢爆蘇志燮與遊戲頻道主播和娛樂記者出身的女主播趙銀政（又譯：趙恩靜）在首爾漢南洞約會，事後蘇志燮承認戀情。今次是蘇志燮出道24年來首度認愛，被外界認為兩人「好事近」。

今年5月，韓國傳媒「Dispatch」踢爆蘇志燮與遊戲頻道主播和娛樂記者出身的女主播趙恩靜在首爾漢南洞約會，事後蘇志燮承認戀情。 （Viu《K1頭條》提供）

蘇志燮和趙銀政的相遇緣於2018年，當時蘇志燮接受SBS《深夜TV綜藝》訪問，宣傳電影《現在去見面》，當時訪問蘇志燮的記者正是趙恩靜。雖然兩人年齡相差17歲，不過兩人有不少共同話題，經過多番了解後擦出愛火。

蘇志燮和趙銀政因一場訪問而結緣。（《深夜TV綜藝》截圖）

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蘇志燮和趙恩靜甜蜜點滴

徐章煇 & 吳靜妍

2008年，當時仍是著名籃球員的徐章煇（又譯：徐章勛、徐章勳）在KBS一個節目上與女主播吳靜妍（又譯：吳貞燕）邂逅，兩人隨即於翌年5月23日結婚，由韓國延世大學校長金韓中擔任主婚人，著名主持金濟東擔任婚禮主持，組合玻璃盒子與Leessang獻唱祝賀歌曲，並邀請柳時元、趙慧蓮等出席婚禮。

徐章煇和吳靜妍於2009年5月23日結婚，當時婚禮非常盛大，惟兩人於2012年宣布離婚。（視覺中國）

然而，2012年，徐章煇和吳靜妍宣布離婚，令外界大為錯愕。2013年，徐章煇宣布退役，正式轉型成為綜藝節目主持，目前是SBS《我家的熊孩子》、JTBC《認識的哥哥》和SBS《同床異夢2 - 你是我的命運》主持，而吳靜妍亦於2015年離開JTBC，參演各大綜藝節目。