大學生最愛女演員排行熱巴勇奪第一　第二名粉絲微博大喊不公

憑玄幻劇《三生三世十里桃花》走紅的迪麗熱巴，這一年內戲劇作品為零，使她話題度與人氣大不如前，屢屢在各大排行榜中三甲不入或跌出冠軍寶座，反而被死敵楊紫爬頭成為新一代人氣女神。但近日內地《金塔獎》的《喜愛的電視劇男女演員》名單出爐，由一眾大學生評選，熱巴最終以超過20萬的得票率勇奪冠軍，而楊紫則居亞軍。此結果惹楊紫粉絲極為不滿，引起了雙方粉絲不斷爭吵。

迪麗熱巴在大學生心中人氣高企。（迪麗熱巴﹑楊紫微博圖片）

被譽為中國校園市場內最具權威性的《金塔獎》，在全國大約3000萬的大學生中舉辦了針對娛樂方面的投票，他們最喜愛的女演員頭三位分別是迪麗熱巴﹑楊紫與鄭爽，而一向都是話題女星的楊冪只獲得第四。男演員方面頭三位就是肖戰﹑王一博與朱一龍，幾乎都是今年靠劇集彈出的男星。

《金塔獎》男女演員名單出爐。（圈內報姐﹑劇榜微博圖片）

男演員排名並無特別非議，但在女演員排名方面卻引來大量不滿。正因為楊紫今年憑劇集《親愛的熱愛的》紅遍大江南北，屢屢登上熱搜，而且在甚多的排行中屢次奪冠，人氣理應遠超迪麗熱巴﹑楊冪﹑趙麗穎等人，想不到在是次選舉中竟然只奪第二，使許多粉絲有感愕然，更一度懷疑投票不公。雖然今年熱巴零戲劇作品，話題度減少，但仍穩奪大學生心中最喜愛的女明星冠軍，的確令許多人意外。所以不少人力讚她的人氣始終如一絕對是實至名歸的。其粉絲就在微博自豪地留言：「沒有新劇上映還妥妥穩居第一，不得把對家氣死啊。」雖然沒有指出對家是誰，但大家一早心知肚明，而楊紫的粉絲亦不遑多讓：「這是甚麼野榜我紫不是第一」等言論，雙方粉絲為自家偶像激烈爭吵。

熱巴奪第一令不少人感驚喜。（迪麗熱巴微博圖片）

在雙方爭相為偶像護航之時，有網友挺身力撐熱巴在大學生心中的好感度的確非常高，認為身邊有很多同學都喜歡她，女生比例還不少，即使不喜歡她的也未至於討厭，觀眾緣似乎不錯。事實上熱巴得到如此厚愛不是沒有原因，除了她出眾的外表，最大原因還有她正能量的形象，不斷參加公益活動﹑有愛心﹑有禮貌等行為，對很多人而言她就是一位打從心底的好女仔，對她的人品給予高度肯定。這次她能夠在大學生心中勇奪最喜愛女演員第一名，可想而知她在年輕人心中的地位舉足輕重。

楊紫的粉絲為她抱不公。（楊紫微博圖片）