王嘉爾作客James Corden美國節目　三度高呼「China」強調愛國心

韓團男團GOT7的香港成員Jackson王嘉爾近年專注內地發展,吸引了大批內地粉絲支持。近期他在微博及IG發表的言論頻頻引起爭議,令部分香港粉絲對此非常不滿,不過Jackson的人氣似乎有增無減。早前他更以嘉賓身份,在著名主持人James Corden的節目《The Late Late Show with James Corden》中亮相,短片至今已吸引超過270萬人收看,可見Jackson人氣依然強勁!

Jackson近期在微博及IG發表的言論頻頻引起爭議,早前他在微博轉發護旗手活動,惹來香港網民不滿。(IG/@jacksonwang852g7)

Jackson因上傳了一張有簡體字「愛」字的照片而被追撃。(IG@jacksonwang852g7)

多次高調展現愛國心的Jackson,繼擔任「護旗手」及在節目中唱出「我是中國90後」後,上個月再在IG上載一張寫有4個簡體字「愛」字的照片,引來部份網民不滿,有人留言「愛字都唔識寫」,諷刺他不用繁體字。不過一向懶理的Jackson當然未有受影響,更再度衝出國際!Jackson在節目的《This Is How We Do It》環節中,與主持人James交流美食、語言及運動。

Jackson早前在著名主持人James Corden的節目《The Late Late Show with James Corden》中亮相,短片至今已吸引超過270萬人收看,可見Jackson人氣依然強勁!(YouTube影片截圖)

之後兩人一起打邊爐,James一見到牛柏葉即刻面有難色。(YouTube影片截圖)

+ 6 + 5 + 4

精通五種語言包括粵語、國語、英語、上海話、韓文的Jackson,先是教James幾句中文日常用語,之後還一起打邊爐,期間James對魚蛋、牛柏葉、蒜頭等食物表現得非常驚訝,相當搞笑。Jackson更與James切磋劍擊,曾在亞洲青少年劍擊錦標賽中奪得第一名的Jackson,當然有姿勢有實際!

曾在亞洲青少年劍擊錦標賽中奪得第一名的Jackson,與James切磋劍擊。(YouTube影片截圖)

+ 7 + 6 + 5

最後兩人再以足球切磋,以互射12碼的方式分勝負。Jackson一入球隨即興奮高呼「China」,共入3球的他三度高呼「China」!Jackson在一個美國清談節目中多次強調自己的身份,可見他對此深感自豪,所以才藉着這個機會再度表白愛國心跡。不但獲內地網民激讚,更吸引了不少外國粉絲支持,網友紛紛留言表示Jackson在節目中的表現鬼馬又搞笑,與主持人James的互動亦火花十足,看來Jackson深得粉絲歡心,又進一步進軍國際市場!

Jackson一入球隨即興奮高呼「China」,共入3球的他三度高呼「China」!(YouTube影片截圖)