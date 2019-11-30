王嘉爾作客James Corden美國節目　三度高呼「China」強調愛國心

韓團男團GOT7的香港成員Jackson王嘉爾近年專注內地發展，吸引了大批內地粉絲支持。近期他在微博及IG發表的言論頻頻引起爭議，令部分香港粉絲對此非常不滿，不過Jackson的人氣似乎有增無減。早前他更以嘉賓身份，在著名主持人James Corden的節目《The Late Late Show with James Corden》中亮相，短片至今已吸引超過270萬人收看，可見Jackson人氣依然強勁！

Jackson近期在微博及IG發表的言論頻頻引起爭議，早前他在微博轉發護旗手活動，惹來香港網民不滿。（IG/@jacksonwang852g7）

Jackson因上傳了一張有簡體字「愛」字的照片而被追撃。（IG@jacksonwang852g7）

多次高調展現愛國心的Jackson，繼擔任「護旗手」及在節目中唱出「我是中國90後」後，上個月再在IG上載一張寫有4個簡體字「愛」字的照片，引來部份網民不滿，有人留言「愛字都唔識寫」，諷刺他不用繁體字。不過一向懶理的Jackson當然未有受影響，更再度衝出國際！Jackson在節目的《This Is How We Do It》環節中，與主持人James交流美食、語言及運動。

Jackson早前在著名主持人James Corden的節目《The Late Late Show with James Corden》中亮相，短片至今已吸引超過270萬人收看，可見Jackson人氣依然強勁！（YouTube影片截圖）

之後兩人一起打邊爐，James一見到牛柏葉即刻面有難色。（YouTube影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

精通五種語言包括粵語、國語、英語、上海話、韓文的Jackson，先是教James幾句中文日常用語，之後還一起打邊爐，期間James對魚蛋、牛柏葉、蒜頭等食物表現得非常驚訝，相當搞笑。Jackson更與James切磋劍擊，曾在亞洲青少年劍擊錦標賽中奪得第一名的Jackson，當然有姿勢有實際！

曾在亞洲青少年劍擊錦標賽中奪得第一名的Jackson，與James切磋劍擊。（YouTube影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

最後兩人再以足球切磋，以互射12碼的方式分勝負。Jackson一入球隨即興奮高呼「China」，共入3球的他三度高呼「China」！Jackson在一個美國清談節目中多次強調自己的身份，可見他對此深感自豪，所以才藉着這個機會再度表白愛國心跡。不但獲內地網民激讚，更吸引了不少外國粉絲支持，網友紛紛留言表示Jackson在節目中的表現鬼馬又搞笑，與主持人James的互動亦火花十足，看來Jackson深得粉絲歡心，又進一步進軍國際市場！

Jackson一入球隨即興奮高呼「China」，共入3球的他三度高呼「China」！（YouTube影片截圖）