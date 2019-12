N.Flying宣布澳門演唱會加飛　L金明洙拍片約定粉絲1月見

K-Pop粉絲可能未安排年尾活動?可是大家完全不用擔心,一眾韓國偶像歌手已為大家準備了多個精彩活動,甚至已經排到2020年1月!韓國樂團N.Flying早前宣布澳門演唱會反應好到加位後,INFINITE成員L金明洙也拍片與香港和澳門約定見面。

憑一首《Rooftop》爆紅的N.Flying,繼8月來香港開開騷後,早前宣布將於12月29日去到澳門舉辦首次演唱會「2019 N.Flying LIVE 'UP ALL NIGHT' IN MACAU」。門票公開發售後,反應相當熱烈,因此官方宣布決定加推少量$980門票,好讓更多粉絲能夠與偶像一同歡送2019年。非常期待與大家見面的N.Flying更特別拍攝影片,率先與粉絲問好。4位成員除了用中文說「在澳門見」外,更透露準備了非常寶貴的年末禮物。想一同拆開N.Flying的禮物,粉絲必定要把握機會入場支持。

而男團INFINITE出身的L金明洙,早前也宣布將於明年1月5日,首次以個人身份到訪澳門舉行粉絲見面會《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING 'COME WITH ME' IN MACAU》。除了撃掌和合照等福利外,非常心急的金明洙更預先拍影片,與香港及澳門的粉絲打招呼。他講到希望新一年的開始能夠與大家一同幸福地度過,表示已經準備好向粉絲送上充滿元氣的正能量,約定大家澳門見!