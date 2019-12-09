馬浚偉受驚恐症折磨20年再傳有思覺失調：發作得太厲害吃藥就可以

馬浚偉自編自導自演的首部電影作品《生前約死後》上周四（5日）上映，電影劇情敘述家偉陪伴母親對抗癌疾，可惜母親最終不敵病魔與世長辭；而母親的離去對家偉造成很大打擊，甚至將責任包攬在自己身上，使他備受抑鬱症及驚恐症折磨。這是電影中家偉的故事，也是現實中馬浚偉自己的經歷，他早前坦承自己因母親離世而患抑鬱8年、多年來備受驚恐症折磨；至於電影中家偉有思覺失調的情節，馬浚偉就向觀眾澄清。

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《生前約死後》可說是馬浚偉的半自傳式電影，角色因面對母親癌病離世而患上抑鬱症和驚恐症都是他的親身經歷；馬浚偉更為電影邀請了好戲之人顧美華飾演自己的媽媽。（電影海報）

馬浚偉在個人Facebook寫道：「《生前約死後》上映第四天，衷心感謝每位入場支持的觀眾！觀眾看後反應之大，也是我始料不及的！感動你們流下的每滴眼淚......我希望，透過哭，能輕輕舒緩我們心裏的鬱結。我更希望，內心的傷痛能隨着眼淚，離我們而去！」

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澄清沒有患思覺失調

為免觀眾作更多猜測，馬浚偉主動分享了自己的狀況：「我的抑鬱症，由1999年母親離世後開始，於2007年已算痊愈（痊癒）！然而，Panic Attack （驚恐症）卻始終由1999年伴隨我至今，但大家放心，我OK的，反正如果發作得太厲害，吃藥就可以了！」他又澄清自己沒有患上思覺失調：「至於思覺失調，我並沒有患上此症，我只是希望透過戲劇，能令更多朋友認識、關心、和理解更多患有情緒病的朋友的一些心理狀態，所以大家不用擔心！」經歷過這些，馬浚偉領悟到：「愛要及時，凡事也多包容、多體諒！千萬別忘記那個有愛又善良的自己！願，每個人都平安、健康、喜樂！」