李連杰同框哈佛學霸女兒Jane　首談教育方針「三不二H」

56歲李連杰日前與19歲學霸女兒Jane同框出席活動，並在自己的Instagram曬出與2個女兒的合影，近期他接受陸媒「娛理」訪問，難得提到女兒，並談到自己的教育方針，對女兒有「三不」要求。

李連杰提到2個女兒，表示對她們有所謂的「三不」，就是不能碰毒品、不能輕生且不能太早懷孕，也難得擺出嚴肅表情向女兒隔空喊話，「別等到時候我不饒過你們」，也希望女兒保有「二H」，就是Healthy（健康）跟Happy（快樂）。

李連杰對2個女兒疼愛有加。（instagram@_jadali_）

李連杰雖然家財萬貫，但他很少給2個女兒零用錢，只幫她們付學費，主要希望她們自己賺錢。談到教育，他也透露自己有許多社會工作，所以多半由妻子利智負責管教，他更笑稱說利智對女兒相當嚴格，是個「虎媽」，雖然李連杰很少參與女兒的童年，不過他跟女兒的關係也因此更像朋友，也曾跟女兒說「可以叫我哥哥」。

李連杰先前過50歲生日，Jane因為沒有錢買禮物，就親手畫了999朵玫瑰花祝賀，讓李連杰相當感動，還特別裱起來珍藏，李連杰也提到Jane之前過18歲生日，他問女兒是否想要禮物，結果女兒竟然只想要一件約莫100塊美金（約780港元 ）的褲子，讓他有點愧疚，原來女兒想要的東西其實很簡單。

近年李連杰多次傳出健康狀況不佳，被拍到滿頭白髮照，甚至有「被死亡、被殘廢」等傳聞，他最近頻頻在微博、IG之外PO近照，看起來相當精神奕奕。他亦表示近期接電話多為人情，已經幾乎是退休狀態，目前大部份訪問和作品邀約是能推就推，他也不在乎網路上的負面新聞，時常保持心情愉快。

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