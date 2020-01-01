馮盈盈走出失戀陰霾重新出發　「唔會拘泥上年發生嘅事」

馮盈盈（Crystal）周三（1日）到馬場出席「好運1月1」賽馬日活動：「呢個係一個充滿運氣嘅地方，我相信嚟近一年都會好運連連，因為第一日就有工作同大家見面。」她又談到甫到馬場就與朋友交換了投注心得：「但作為後生仔靠自己就最好嘅，我會利用之前喺到工作嘅經驗係更加有勝算！」

馮盈盈感謝大家對她的關心，聲稱自己已經重新專注投入工作。（梁碧玲攝）

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馮盈盈提到同行到泰國出埠拍電視劇《逆天奇案》的還有劉佩玥、陳展鵬、張頴康，希望可以寓工作於娛樂；網傳馮盈盈與男友分手，導火線為與張頴康在電視劇《解決師》中的激情戲，問到這會否導致二人關係尷尬，她說：「我哋不嬲都係好朋友，亦都好多謝佢喺呢段時間好關心我，佢又會請我去佢屋企開Party。 」

馮盈盈感謝大家對她的關心，聲稱自己已經重新專注投入工作。（梁碧玲攝）

剛失戀的馮盈盈希望在2020年無論在心情上、狀態上均希望重新出發：「過去嘅情感就放返喺舊年，唔會拘泥喺上年發生嘅事，要抱住樂觀、展望嘅態度面對未來。」有報道指出馮盈盈與男朋友是假分手，實則是改為地下情；馮盈盈表示聽過有關說法並加以否定：「呢個係不實嘅講法！但一如我哋所講都依然係朋友，仲會有正常來往，我都歡迎朋友約我參與唔同嘅活動。」問到倘若再談戀愛會否選擇低調，她回應道： 「我諗未發生嘅事好難講定，我都會以開放嘅態度去面對，隨緣啦。」