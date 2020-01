鄭俊弘何雁詩愛得勇敢　二人感情風波不斷終成正果

現年36歲的鄭俊弘(Fred)與27歲女友何雁詩(Stephanie)愛得甜蜜,踏入元旦,二人就同時在社交平台貼出婚照宣布訂婚,齊齊公布2020年首單娛圈喜事,男方更寫道︰「Husband to be! I’m very excited!(就嚟做人老公,好緊張)」,「閃盲」大家!其實他們二人經歷了不少風風雨雨,終修成正果,粉絲們都替他們感高興。