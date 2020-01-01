鄭俊弘何雁詩愛得勇敢　二人感情風波不斷終成正果

現年36歲的鄭俊弘（Fred）與27歲女友何雁詩（Stephanie）愛得甜蜜，踏入元旦，二人就同時在社交平台貼出婚照宣布訂婚，齊齊公布2020年首單娛圈喜事，男方更寫道︰「Husband to be! I’m very excited!（就嚟做人老公，好緊張）」，「閃盲」大家！其實他們二人經歷了不少風風雨雨，終修成正果，粉絲們都替他們感高興。

二人貼出的婚照「甜到漏」！（Instagram@fredcheng83）

2017年，爆出Fred是背著拍拖三年多的未婚妻Beebs跟Stephanie在一起，令她頓時背負「小三」之名，他們之後沒有承認戀情，強調只是好朋友。不過其後二人突然在機場手拖手見記者公開認愛，這幕「世紀一拖」哄動一時，當時Fred強調Stephanie並非第三者，承認自己在事件上處理得不好。雖他們勇敢認愛，但卻有傳遭唱片公司棒打鴛鴦，而獲力捧的Fred工作即時全部煞停，更一度傳女方因壓力而自殘，但他們否認一切傳聞。

二人選擇以「世紀一拖」勇敢公開戀情。（視覺中國）

二人的戀情一開始似乎已承受巨大壓力，後來又因Fred與前度所養的愛犬Riley起風波，Fred為Riley戴上釘帶（Prong collar）放狗，又有傳因Stephanie與Riley合不來而棄養牠。二人在社交平台回應事件，表示是聽從狗隻訓練員建議使用釘帶，但出發點是訓練及有安全考慮，而Stephanie也強調棄養是不實報道。

二人由公開戀情前，至認愛後，也承受著種種的壓力，共同渡過難關。（資料圖片）

種種風波完結後，外界認定二人是甜蜜一對時，又傳出Fred在2018年8月搭上搭上年輕時裝模特兒Bebi，且態度親暱。報道一出，考驗二人的感情。但所謂親吻的照片，其實只得男方背面，所以，Stephanie回覆傳媒時指已看過照片，而跟Fred溝通後選擇相信男友，順利跨過了這個考驗彼此信任的一關。

Fred跟這位辣模Bebi傳過緋聞，但Stephanie選擇相信男友，指相中人並不是他。（IG圖片）

雖然屢次傳出二人感情變淡分手，不過他們皆以行動證明感情不變，有時在IG公然放閃。雖作為公眾人物，但二人之間的事當然是他們最清楚，經歷過風風雨雨，最後修成正果，攜手步入人生另一個階段，大家都送上無限祝福。

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