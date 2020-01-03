陳明憙挑戰濕身拍MV兼高難度「倒轉唱」：聽講會聽到啲恐怖訊息

陳明憙（Jocelyn）繼早前攀山越嶺到五大絕景拍攝新歌MV《遊樂》，搞到迷路兼小腿受傷後，今次再為第二首派台作《天使禁獵區》拍MV：「上次拍《遊樂》MV，由構思、導演甚至做埋導遊安排行程，通通一腳踢自己搞掂，雖然好辛苦，但過程中真係學到好多嘢，到今次拍《天使禁獵區》，我希望做番歌手身份，等導演幫我決定成個拍攝idea。」

新歌《天使禁獵區》同樣由Jocelyn作曲，是一首對抗時間的歌曲：「《天使禁獵區》係我同時間嘅一個對話，希望有一個禁獵區，鎖住某一個時間，任何嘢都冇辦法獵走我身邊嘅天使。」

Jocelyn首張全新概念專輯《天使禁獵區》早前已經推出，拍主題歌曲《天使禁獵區》的MV以為在錄影廠拍攝可以「佗佗佻佻」，誰知導演的要求，卻通通考起Jocelyn：「首先係要我對住鏡頭寫字，聽落好似冇難度，但其實我係要反轉個字寫，觀眾先會睇到、估到係一個咩字。」埋位前Jocelyn不斷練習，希望大家睇MV時能夠估到這個「秘密」。

過完一關，導演將難度升級，今次要倒轉唱歌，同時還要濕身淋雨：「因為想表達逆轉時間嘅感覺，導演會用一個倒鏡嘅手法拍攝，啲雨會由地面升上嚟，而我就要倒轉啲歌詞唱。」雖然只需做口型，不用真唱，但Jocelyn聽著短短兩句歌詞，幾乎崩潰，她說：「估唔到調番轉嚟聽，感覺會咁奇怪，我曾經聽人講，將首歌調番轉嚟聽，會聽到啲恐怖訊息。」

正式埋位時已經是凌晨，一邊淋雨、一邊倒轉唱的Jocelyn沒半句怨言，反而是導演一直擔心Jocelyn辛苦，不斷跟她說唔好意思，Jocelyn說：「其實拍MV嗰個禮拜，一直忙緊新專輯嘅工作，拍MV嗰朝早我先坐飛機由北京返香港，成個禮拜，加埋瞓得八個鐘左右，但每次投入工作，都會唔識攰，正如今張概念專輯，入面七首新歌，自己全都有份作曲，有時寧願犧牲自己休息時間，將最好嘅音樂帶畀每一位歌迷。」