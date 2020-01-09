【GAON 2020】MAMAMOO華莎再性感亮相　戰衣激似水着震撼全場

韓國音樂頒獎禮《Gaon Chart Music Awards 2020》昨晚（8日）隆重舉行，多個歌手盛裝出席，包括少女時代成員太妍、ITZY、Stray Kids、(G)I-DLE、請夏等，BTS防彈少年團雖然缺席，仍獲得三個獎成為大贏家，過去幾個頒獎禮都缺席的太妍難得現身，當然令觀眾非常驚喜，不過當晚最搶鏡的是MAMAMOO成員華莎。

韓國音樂頒獎禮《Gaon Chart Music Awards 2020》昨晚隆重舉行，少女時代太妍難得現身。（IG/@taeyeon_ss）

華莎的舞台服裝向來引起熱烈討論，例如2018年《MAMA》日本場，華莎穿上鮮紅色泳衣型服裝登場。（《MAMA》日本場畫面）

當晚華莎獻唱Solo歌曲《TWIT》，除了獲弦樂團伴奏，更有龐大伴舞團助陣，氣勢相當強勁。華莎的舞台服裝向來引起熱烈討論，而今次《TWIT》的表演服亦非常搶眼，皆因華莎繼2018年《MAMA》日本場後，再次穿上「一件頭」泳衣型的服裝，配襯黑色閃片絲襪，突顯華莎獨有的性感風格。華莎在台上展現成熟的台風和唱功，更將全場氣氛炒至高點。

華莎再次穿上「一件頭」泳衣型的服裝，配襯黑色閃片絲襪，突顯華莎獨有的性感風格。（《Gaon 2020》畫面）

華莎有龐大伴舞團助陣，氣勢相當強勁。（《Gaon 2020》畫面）