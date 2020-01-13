【萬千星輝2019】丁子朗失落男飛躍　一脫成名成新一代「小鮮肉」

TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》「飛躍進步男藝員」最後由周嘉洛奪得，雖然賽前被視為大熱的丁子朗失落獎項，但入行短短3年的他備受力捧，工作不斷，絕對有前途！現年22歲的丁子朗在2016年以19歲之齡參選香港先生，更一舉奪得亞軍、「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」，成為該屆最年輕的參選者及得獎者。他更在節目《森美旅行團》中一脫成名，成為TVB新一代「小鮮肉」！

丁子朗在節目《森美旅行團》中大方騷肌，成為TVB新一代小鮮肉！（電視截圖）

出生於香港的丁子朗，中學移民到加拿大，在2016年參加當地的比賽《型男家族》時，雖然未有贏得任何獎項，但就被在場的TVB高層樂易玲、杜之克及余詠珊睇中，邀請他參加《2016年度香港先生選舉》。不過丁子朗起初並沒有答應，之後經節目製作人說服後決定暫停學業，隻身到香港參賽。最後丁子朗獲得亞軍，有機會加入TVB，雖然家人並不支持，但他毅然選擇投身演藝圈發展。

丁子朗在2016年以19歲之齡參選香港先生，更一舉奪得亞軍、「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」，成為該屆最年輕的參選者及得獎者。（資料圖片）

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丁子朗的演藝路可以算非常順利，一開始已經有排山倒海的工作機會，不但頻頻獲邀擔任節目嘉賓，在參選香港先生同年已經與汪明荃、鄭裕玲、陳百祥、陳貝兒、王祖藍、陳凱琳及陸浩明合作主持《萬千星輝賀台慶2016》，之後再擔任多個大Show的主持，更密密拍節目，當中就以《森美旅行團2》中全裸出鏡最矚目！他更在《森美旅行團3》中穿上相撲手裝束玩相撲，完全豁出去！丁子朗在節目《快樂中年》、《娛樂大家》、《12個夏天》中都有相當出色的表現，大受歡迎。

丁子朗在《森美旅行團》中全裸出鏡，相當豁出去！（電視截圖）

丁子朗在節目《12個夏天》中與鄧佩儀齊齊浸火山泥漿浴。（電視截圖）

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丁子朗在2018年首次拍劇，在《再創世紀》中有不少戲份。去年再在台慶劇《解決師》中飾演高喜俊，學生造型入型入格，與郭思的感情戲亦十分吸引，獲得外界一致好評，更令他成功入屋，得到觀眾支持。丁子朗先後擔任台慶及台慶頒獎禮的主持之一，雖然未能奪得「飛躍進步男藝員」，但機會不斷的他依然前途無限！

丁子朗在台慶劇《解決師》中飾演高喜俊，表現大獲好評。（劇照）