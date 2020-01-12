【萬千星輝2019】周柏豪奪最受歡迎男角色　暖男Oppa攻陷萬千少女

TVB《萬千星輝頒獎禮2019》今晚（12日）隆重舉行，周柏豪憑《讓愛高飛》獲得「最受歡迎電視歌曲」後，再下一城！他憑台慶劇《多功能老婆》中的榮浩田一角奪得「最受歡迎男角色」！獎項由三位曾奪得視后的唐詩詠、李佳芯同胡定欣頒發。

周柏豪憑台慶劇《多功能老婆》中的榮浩田一角奪得「最受歡迎男角色」！（電視截圖）

柏豪再上台發表得獎感言時，都表現驚訝：「空白一片，多謝觀眾，因為冇觀眾欣賞係唔會……之前冇試過呢個感覺。要多謝入行十幾年嚟幫過我嘅任何人，頭先其實好緊張，我唔知講咩，但係好開心大家喜愛呢個角色。一開頭我對自己演呢個角色冇乜信心，係寶華姐畀咗好大嘅信心我，同我講『你得嘅，你可以㗎周柏豪，我睇過你啲嘢你嘅節奏係可以㗎，你去做啦。』不斷去試，最後得到呢個獎，佢係最大最大嘅功勞。」

恭喜柏豪！（電視截圖）

+ 8 + 7 + 6

柏豪在《多功能老婆》中飾演榮浩田，憑藉暖男Oppa的形象俘虜不少粉絲。劇中浩田處處維護藍飛（楊千嬅飾），為她遮風擋雨，尤其是一場場表白的戲份，句句對白都超肉麻，令觀眾睇到好「骨痹」！他在劇中更講過不少冧女金句，Sweet到漏！

柏豪在《多功能老婆》中飾演榮浩田，憑藉暖男Oppa的形象俘虜不少粉絲。（劇照）