【星級日日瘦】44歲羅美蘭分享獨門「減肥」法　觀眾聽完勁有共鳴

由徐玄振和羅美蘭主演的校園劇《Black Dog》因題材新穎及緊湊節奏，自開播以來收視節節上升，韓國媒體更將此劇封為「看了就無法轉台」的劇集。韓國實力派演員羅美蘭在劇中飾演的升學部部長朴成順是一位典型的女強人及工作狂，為了學生不顧一切的熱血老師，但其實她在現實生活中亦相當熱血，只不過是在減肥方面！

羅美蘭在劇中飾演的升學部部長朴成順是一位典型的女強人及工作狂。

據稱，羅美蘭有自己一套「另類」減肥法，就是越減越要食，絕不可餓壞自己！早前她拍攝綜藝節目《全知干預視角》時透露了獨門「減肥」方法，令觀眾大感共鳴。她由早上的第一個通告開始食餅乾，之後再食一餐豐富的午餐，然後繼續睡覺。而睡醒後再食一個下午茶熱狗，就是這樣不斷反覆地食完瞓、瞓完食，到晚餐再食筋麵和紫菜飯糰。

羅美蘭的獨門「減肥」方法令觀眾相當有共鳴。（《全知干預視角》影片截圖）

這樣不斷喪食的「減肥」方法真的有效嗎？當然沒有！經理人最後指出羅美蘭提「減肥」已經聽足四年，但從未見過對方不進食的模樣，難怪羅美蘭的減肥哲學這麼受網民歡迎！

《Black Dog》逢星期一、二播出，香港觀眾可於同日深夜，透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。