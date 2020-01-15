【向左走向右走】Singto擔綱演泰版顛覆原著？　網友嚇窒：恐怖片

泰國電視劇向來有不少狗血劇情，但依然備受歡迎，成為觀眾茶餘飯後的熱話。日前，根據台灣插畫師幾米代表作之一《向左走·向右走》改編的同名泰劇發布最新預告片，可謂是顛覆了大家對原著的印象。

故事共有三條感情線，由憑藉泰劇《一年生》爆紅的Singto（Prachaya Ruangroj）擔任男主角，飾演一位小提琴家，與Chayanit做情侶，其他演員還有Beam Kawee、Pang Ornjira、Naphasorn、Nanon Korapat。

預告片中，先是還原了男、女主角在噴水池邂逅的一幕，Chayanit問Singto對她的印象，Singto毫不避諱地表白：「如果我說喜歡，你會不會覺得太快了點？」不料卻被對方質問「是否願意放棄一切與她去台灣」，但Singto選擇活在當下，拒絕了女生，這段感情似乎未能繼續下去。

Singto與Chayanit扮演情侶。（視頻截圖）

而另一對由Beam Kawee與Pang Ornjira飾演的情侶也有面臨「選擇」的問題。

Beam Kawee與Pang Ornjira是劇中另一隊情侶。（視頻截圖）

隨即，畫面轉至一個神秘的酒吧，失意的Singto遇到兩位同病相憐的男子，三人飲下啤酒之後，竟然時間倒流，全都回到了最初做選擇的場景，但事實並不如想像中完美，似乎更惹禍上身，畫面呈現出滿是鮮血的雙手。

飲下啤酒之後，Singto口中吐出了一張紙條。（視頻截圖）

Singto四肢被鋼線吊起撕扯，大叫「放開我」，遭遇的一切比之前更糟糕。

Singto四肢被鋼線殘忍吊起。（視頻截圖）

由預告中看出，除了愛情，當中包括穿越、鬥毆、懸疑、血腥、車禍、搶女人等戲碼，網友們紛紛打趣到：「我一直以為是愛情片，原來是懸疑嗎」、「每個泰國導演都有個拍鬼片的心」、「該不是恐怖片」等。

男主角Singto人氣高企。（視頻截圖）

繪本《向左走·向右走》於1999年在台灣出版之後備受歡迎，相繼被改編為電影、電視劇以及音樂劇。電影由杜琪峯、韋家輝執導，梁詠琪、金城武主演，講述兩人的緣份發展，緣份得失的故事，在2003年上映。而在第二年，陸毅、賈靜雯又出演了電視劇的男、女主角。音樂劇則於2010年上演，由黎煥熊執導，品冠、許茹芸主演。

另一條感情線的Nanon Korapat。（視頻截圖）